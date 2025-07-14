F4才剛世紀合體…「傳奇女團」解散36年有望回歸？　胡瓜鬆口了

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝大哥胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月2、3日將在台中惠蓀堂開唱，胡瓜今（14日）開心宣布票房已經賣破九成，年底有望唱進彰化，明年3月確定重返北流。日前五月天奇蹟式的讓F4重新聚首，胡瓜被問到是否有計畫幫老婆丁柔安昔日所屬的女團「紅唇族」也世紀合體？對此胡瓜笑說，丁柔安狀態確實保養得很不錯，但其他成員就不確定了。

▲▼胡瓜和丁柔安於公於私關係都相當緊密。（圖／記者蔡琛儀攝）

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紅唇族當年由丁柔安等人組成，於1987年被唱片公司「可登唱片」推出，以充滿少女氣息與流行舞曲風格的音樂席捲全台，不過紅唇族僅組團2年就解散，目前僅剩丁柔安和錢盈潔還在演藝圈。

而歐弟也曾是「羅密歐」、「四大天王」成員，不過四大天王其實在2011年於羅志祥演唱會上合體，歐弟今（14日）透露，這次「四大天王」成員陳顯政會去看台中場的鑽石舞台演唱會，笑說現場會聊看看要不要合體。

▲胡瓜今和「鑽石舞台之夜」演出卡司AKB48 Team TP（左起）、曾心梅、歐弟等人與媒體見面。（圖／記者蔡琛儀攝）

不過歐弟被問到羅密歐和四大天王，哪一邊比較難合體？歐弟坦言：「都難吧，不是發起人，但若是『鑽石舞台之夜』合體是滿適合的，就看怎麼邀約了。」而胡瓜今天也特別感謝台中市長盧秀燕，安排他們認識很多台中企業主可以拉贊助；由於演唱會相當接近丁柔安生日，胡瓜被問到有無準備驚喜給她，笑說還沒想到。鑽石舞台之夜門票可洽年代售票。