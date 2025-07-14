影帝萬洛・隆甘迦夜衝基隆打卡「舒淇橋」 喊話：很快就回來！

記者許逸群／台北報導

憑藉《白衣蒼狗》奪下第27屆台北電影獎最佳男主角的泰國演員萬洛・隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）近期在台灣掀起一股旋風。他真誠的得獎感言與親切的形象，迅速累積高人氣，也帶動電影《白衣蒼狗》的觀影熱潮。

▲▼萬洛・隆甘迦夜衝基隆打卡。（圖／牽猴子提供）

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第三度訪台的萬洛，短短一週行程滿檔，仍抽空探索台灣之美。他造訪基隆，朝聖電影《千禧曼波》取景的「舒淇橋」，並分享了這趟朝聖之旅的深刻感受：「這就像回到我愛上電影的最初時光。」他更展現了對台灣文化的濃厚興趣，親自走訪魚市場，被新鮮又便宜的漁貨深深吸引，直呼「好想買回泰國！」更計劃下次訪台深入台灣東部或中部山區，體驗台灣自然之美。

擁有藍帶廚藝背景的萬洛，在魚市場宛如置身天堂，對琳琅滿目的新鮮海產讚嘆不已。雖然這次未能親自動手料理，但他已許下承諾：「很快就會再回來！」萬洛更以真誠的態度分享了他對台灣的感受：「台灣人很真誠，願意接納不同的聲音。」他特別提到，儘管許多台灣觀眾起初並不認識他，卻仍給予他機會，讓他這個泰國演員得以在台灣發光發熱，這份真誠深深感動了他。

▲萬洛・隆甘迦憑《白衣蒼狗》奪下北影影帝獎座。（圖／牽猴子提供）

台北電影獎不僅為萬洛帶來榮譽，也讓更多人關注《白衣蒼狗》與公益團體合作的募資活動。萬洛對此表達了深深的感謝：「感謝每位支持者，這部電影探討人生的苦澀，但我們相信，即使處於困境，心中仍保有溫暖的光。」他期許自己能成為那道光，照亮他人，也照見人性的溫暖與美好，並溫柔地向台灣觀眾喊話：「願我們都能成為那道光」。

這次台灣行，萬洛不僅收穫了影帝殊榮，更體驗了台灣的人情味與自然風光，他將這段經歷視為「重生」，並將台北電影節比喻為「獲得新生命」的契機。 《白衣蒼狗》的成功，不僅是萬洛個人成就的展現，也反映了台灣電影市場的多元包容以及觀眾對優質作品的熱情支持。