Melody卸《11點熱吵店》最後畫面曝光！　落淚道別：沈玉琳像避風港

記者孟育民／台北報導

TVBS節目《11點熱吵店》本集離情依依，主持人Melody顧及孩子就學，忍痛卸下主持棒，節目錄製她主持的最後一集，才開場，沈玉琳感性說：「開播至今已經快5年，今天就是Melody錄的最後一集，要跟大家告別了。」Melody在旁忍著不讓眼淚落下，幾秒才哽咽擠出：「萬分不捨。」節目邀請趙正平、馬力歐、花花、蘿莉塔、林襄、海產，一同回顧她過往「氣噗噗」、「金玉良言」、「心驚驚」的精采片段，Melody邊笑邊吐露心聲：「我都學壞了，但我現在很能在江湖上混，別人說的話我都能聽懂！」

▲▼Melody（左）最後一次主持《11點熱吵店》難掩悲傷情緒，沈玉琳謝謝搭檔5年的合作 。（圖／TVBS提供）



為了讓Melody留下紀念，節目特別錄製2位主持人錄影前10分鐘，從休息室、電梯會合、進入攝影棚的過程，Melody感動地表示《11點熱吵店》是她人生中很重要的作品，謝謝TVBS、製作人與節目團隊。許多觀眾、粉絲以為她就此定居海外，她特別強調：「我還是會住在台北，會和大家見面。」她在電梯口會合沈玉琳，對他暖心感謝：「謝謝你站在我前面，像我的避風港一樣。」沈玉琳逮到機會調侃她：「避風港比較適用男女感情上面！」讓Melody苦笑翻了白眼。

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▲ Melody、沈玉琳默契十足 。（圖／TVBS提供）



節目工作人員貼心製作巨幅Melody節目照片牆，捕捉Melody變魔術、大笑、入圍金鐘獎穿搭等瞬間。馬力歐特別致謝Melody總能以女性角度，在節目上給他意見，改變他對家庭的看法，「妳展現無比的深度，妳的話我聽進去了，我用妳的建議去疼愛他們」，一席真性情發表，讓Melody忍不住拭淚。

▲ Melody真性情掉淚。（圖／TVBS提供）



沈玉琳身為荒謬大師，Melody在旁5年下來，竟也增進不少耍嘴皮子的功力。在回顧畫面中，Melody坦承自己在父親的壽宴上，為了炒熱氣氛，拱宴席上的長輩放開心吃喝，她一個瞬間沈玉琳上身，脫口：「快喝快喝，沒關係，老婆在旁邊，反正男人就是上面有想法，下面沒辦法！」逗得在場叔叔、伯伯笑得東倒西歪。