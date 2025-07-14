林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛腳軟」！台上抱肚畫面曝　公司證實停工

記者田暐瑋／綜合報導

林俊傑（JJ）於世界巡迴演唱會北京鳥巢最終場，向現場逾10萬名歌迷震撼宣布罹患心臟病的消息，語重心長地表示，去年被診斷心臟出問題，坦言「生命的沙漏加速著，我還能唱多久」，甚至在台上唱一半突然痛到站不直，露出痛苦表情，對此，經紀公司也做出回應了。

▲林俊傑唱一半痛到抱肚。（圖／翻攝自微博）



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林俊傑表示，2024年4月發現心臟出問題，每日需依靠藥物維持健康，感嘆生命的無常，「這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號，突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。」

消息一出，立刻讓網友相當震驚，林俊傑在被診斷出罹病後，仍完成高強度的103場全球巡演，據《三立新聞網》報導，經紀公司表示，林俊傑一直有定期接受醫生檢查，巡演結束後將安排更多休息時間，完成手邊工作後好好養身體。

▲林俊傑唱一半痛到抱肚。（圖／翻攝自微博）



事實上，當天林俊傑在演唱《交換餘生》時，被目擊背對觀眾強忍不適，疑似胃痙攣或心臟疼痛，調整後繼續完成表演，且他近期右手佩戴類似是健康監測手環，推測是用來追蹤心率，而林媽媽也因為擔心兒子，在北京巡演第二周全程陪伴。