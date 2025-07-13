趙薇消失4年遭造謠「涉緬北詐騙」　親哥怒揭對方身份：母痛苦到失眠

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星趙薇因主演《還珠格格》走紅，她在2008年與富商黃有龍結婚，然而，2021年傳出她因男方的巨額債務問題，陷入遭封殺的窘境，她也於去年底宣布離婚。雖然趙薇頻傳即將復出，但至今仍未有大動作，而她的哥哥趙健12日在微博公開發文替她討公道，掀起了熱烈關注。

▲趙薇在2021年突然「被消失」。（圖／翻攝自微博）

趙健表示，長久以來不斷出現誹謗趙薇的不實文章，「因為堅信謠言止於智者，我們一直選擇無視，但是沉默和無視卻成了對誹謗者的縱容。」面對層出不窮的惡意內容，他直言：「不實內容演變為對趙薇和我們的家人無休止的侮辱謾罵，這種行為毫無做人的底線可言。」

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趙健提到，即使選擇不理會平台的推播，也無法避免看到那些惡意資訊，「連我們的母親，也時常在手機應用中無意間看到那些污蔑趙薇的不實內容。」他難過地透露，母親多次來電表示因謠言痛苦又憤怒，甚至整夜無法入眠，而他本人也看過其中幾篇，「對我來說，瀏覽的過程就是被侮辱、被折磨的過程，備受煎熬。」

趙健指出，微博帳號「朱鑒湖01」在今年1月13日，曾惡意將趙薇與緬北詐騙案件牽強連結，發表駭人內容，另外還有網友散播虛假合成圖，甚至附上死亡詛咒，「面對這類令人髮指的網路暴力，我們忍無可忍，第一時間在北京報警處理。」

▲外界盛傳趙薇會被封殺是遭黃有龍拖累。（圖／翻攝自微博）

在警方積極調查後，發現其中一名謠言製造者，竟是當地執業律師，「僅僅為了吸引關注、拓展業務，他便蓄意編造並傳播謠言。」趙健痛斥：「不僅嚴重違法，更突破了基本的道德底線，公然背離了法律從業者應當恪守的職業倫理。」

根據北京警方回覆，該案件因轉發、評論、按讚數已超過法律規範的標準，符合刑事起訴條件，「這些行為，已不止是普通的民事侵權，更已觸碰到刑法的邊界。我們有權依法追究侵權者的名譽權等相關刑責。」此外，趙健也揭露更多八卦帳號長期持續針對趙薇造謠，「這些帳號的文章中，付費閱讀者動輒上萬，已形成一條依靠惡意造謠、引流變現的非法產業鏈。」

▲趙薇在去年底公開與黃有龍離婚的消息。（圖／翻攝自微博）

趙健強調，妹妹趙薇不是外界口中的「資本代言人」或「女巴菲特」，「她不是超人，也並非不食人間煙火。她是一位曾帶給無數觀眾感動與美好記憶的演員，是一個有血有肉、懂得愛與被愛的人。她，不應再選擇沉默與退讓！」他透露，目前趙薇已正式提告，案件也已受理，希望透過司法途徑懲治惡意造謠者，趙健也感謝一直以來力挺趙薇的粉絲，「願我們始終堅信：正義也許會遲到，但從不會缺席。」

▲趙薇的哥哥發文。（圖／翻攝自趙健微博）