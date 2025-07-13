吳宗憲自爆「手上多張GD演唱會門票」！　禁止員工朝聖原因曝：我永遠的痛

記者孟育民／台北報導

南韓天王G-Dragon（GD）自11日起在台北小巨蛋連唱三天，不僅門票一票難求，全台更掀起一陣GD旋風，許多藝人也都到場朝聖，不過有部份藝人卻因遭懷疑以「公關票」進場，而被粉絲公開表達不滿。吳宗憲今（13日）出席一日店長活動，自爆手上有一大堆門票，卻不讓公司員工進場，「那是我永遠的痛，因為要工作啊，昨天晚上我跟吳淡如姐姐一起辛苦直播，我員工有GD的票就不陪我直播，跑去看演唱會，你說我是不是很...。」

▲吳宗憲擔任一日店長。（圖／記者周宸亘攝）

另外，F4睽違12年合體擔任五月天演唱會嘉賓，重現經典歌曲〈流星雨〉，掀起回憶殺。吳宗憲聽聞此事驚呼：「暴龍（言承旭）你去哪裡沒打電話給我！在台灣是一定要打給我的。」吳宗憲更有感地說，有機會咻比嘟嘩也會站上五月天演唱會，「我們現場唱〈世界末日〉超感動的，所有人都拿手機燈光照。」

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至於自己的演唱會，他則說殺死疫情比演唱會重要，「當時那個市長說要給我們大巨蛋，但8年都沒給我，本來是要開告別演唱會，已經快要到告別式演唱會，我還在努力，繼續加油。」

▲吳宗憲期盼咻比嘟嘩登上五月天演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

但講到五月天，吳宗憲又爆料某團員是自己的鄰居，時常會在車庫遇到，眾人追問是誰，他又三緘其口說：「不好講，保密一下，我住的地方都特別隱密，戰車都衝不進來的，所以我們這個幫大家保守秘密一下。」