74歲瑞典影帝奪影展大獎！史戴倫史卡斯嘉上台感言超驚人

記者許逸群／台北報導

74歲瑞典影帝史戴倫史卡斯嘉（Stellan Skarsgård）於第59屆捷克卡羅維瓦利國際影展榮獲水晶球獎，表彰其對世界影壇的卓越貢獻。這位曾以《白痴殺手》奪下柏林影展影帝殊榮，並活躍於好萊塢與歐洲藝術電影界的國際巨星，在領獎時以幽默感言贏得滿堂彩，面無表情地說：「別說了，我還沒死。」

▲74歲瑞典影帝史戴倫史卡斯嘉（Stellan Skarsgård）於第59屆捷克卡羅維瓦利國際影展榮獲水晶球獎。（圖／海鵬影業提供）

然而，這次影展之旅卻不僅僅是慶祝的時刻。史卡斯嘉在影展期間，公開談論了他與瑞典電影大師英格瑪·柏格曼（Ingmar Bergman）之間複雜的關係。他毫不避諱地批評柏格曼是「混蛋」，儘管承認柏格曼是一位優秀導演，但他直言柏格曼操控他人，並以一種奇特的方式看待周遭的人。

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▲史戴倫史卡斯嘉不避諱地批評柏格曼是「混蛋」。（圖／海鵬影業提供）

除了柏格曼，史卡斯嘉也為長期合作的丹麥鬼才導演拉斯·馮·提爾（Lars von Trier）抱不平。馮·提爾曾因在坎城影展失言被冠上「納粹」的標籤，史卡斯嘉為他澄清：「那次記者會裡的每個人都知道他不是納粹，他正好是相反的人...他只是講了個很糟的笑話。」

此次卡羅維瓦利影展，史卡斯嘉也宣傳了他主演的新片《情感的價值》（Sentimental Value）。這部由喬阿金·提爾（Joachim Trier）執導的電影，在今年坎城影展獲得評審團大獎。史卡斯嘉在片中飾演一位與女兒疏遠的導演父親，他將自己的角色與自身經驗連結，並反思藝術家與父親角色的平衡。

史戴倫史卡斯嘉的演藝生涯橫跨數十年，從MCU電影宇宙中的神盾局科學家到《龍紋身的女孩》、《神鬼奇航》系列、《沙丘》系列等賣座電影，都留下他深刻的印記。他憑藉HBO影集《核爆家園》獲得金球獎電視類最佳男配角獎項，如今再獲卡羅維瓦利影展水晶球獎，再次肯定他無與倫比的成就。