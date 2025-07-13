鶴The Crane揪魏如萱「談情」！　女友一聽：你好噁心喔

▲鶴新歌邀請魏如萱合唱。（圖／落夢地提供）



記者翁子涵／台北報導

鶴The Crane新歌〈心臟的右邊〉邀請金曲歌后魏如萱合作，鶴The Crane坦言當初這首〈心臟的右邊〉原本計畫要以英文呈現，製作人米奇林認為很適合中文男女對唱，讓鶴The Crane直覺的第一人選就是魏如萱，因此下定決心展開邀約，沒想到某次活動後台巧遇魏如萱，結果對方竟一開口就問：「我們那首歌什麼時候要錄？demo勒？」讓鶴當場愣住反問：「妳已經答應了嗎？」魏如萱笑回：「當然好啊！什麼時候錄？」讓鶴The Crane開心直呼：「真的是心想事成！」

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▲鶴新歌被女友笑虧噁心。（圖／落夢地提供）



首次與金曲歌后合唱，鶴坦承一開始在籌備過程中戰戰競競，他表示：「很感謝魏如萱對我的信任，她從頭到尾沒有修改過一字一句，只問我有沒有更多關於歌曲的畫面與氛圍可以提供給她，讓她在錄音室的時候可以依照情境發揮，真的是非常輕鬆愉快的合作狀態！」魏如萱更形容鶴的形象「很古典」，讓第一次被這樣稱讚的鶴暗爽在心，笑說：「感受超奇妙！」

談及創作靈感，鶴透露其實是源於一段理科式的發想，自認有「理性腦」的他表示：「人們常說『你在我心裡』，但具體來說，是心臟的哪個位置？」於是他翻找了國中曾學過的生物課本，重新理解到什麼是體循環與肺循環，因此促發了寫歌靈感，「形容思念像是對方在身體裡繞了一圈，最終停留在右心房，無法離開。」

鶴坦言女友聽完後給予高度評價，「當我在社群短片裡解釋『她繞了一圈，回到右心房就出不去了』的時候，她邊笑邊說『你好噁心喔』，但一邊也不吝鼓勵我，讓我安心。她還跟我說：『這首歌乍聽詞句輕柔平穩，但聽了兩、三次後，會發現直入內心，真的寫得不錯！」而女友那份從嬉笑中給予認可的反差回饋，也成為鶴 The Crane創作路上的重大推力。

