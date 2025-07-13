IVE 55分鐘全Live演出嗨翻德國！　張員瑛低音砲震撼全場

記者張筱涵／綜合報導

韓女團IVE於德國時間7月12日登上柏林奧林匹克體育場，參與歐洲大型音樂節《Lollapalooza Berlin》，並以全程Live Band編制帶來55分鐘無間斷演出，實力震撼現場觀眾，再度證明其「K-POP女團代表」的國際地位。

▲IVE連唱55分鐘Live Band演出。（圖／翻攝自Instagram／ivestarship）



當晚IVE在熱烈歡呼中登上Telekom主舞台，以新曲〈REBEL HEART〉揭開序幕，接著演唱代表作〈I AM〉，安兪真展現超穩定高音唱功，音色清澈透亮，引起現場粉絲驚呼連連。緊接著的〈Baddie〉舞台則由張員瑛低沉有力的Rap段落掀起全場高潮，低音魅力讓歐美觀眾驚艷不已，也成為社群媒體熱議焦點。

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IVE此番不僅帶來多首熱門曲目〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈ELEVEN〉、〈HEYA〉等，更首度於音樂節公開演出新曲〈TKO〉與〈ATTITUDE〉，展現強烈舞台掌控力與編舞張力。Liz在〈ATTITUDE〉中的高音表現也被讚為「直擊靈魂」，整體演出充滿層次與情感張力。

▲IVE接下來將登上《Lollapalooza Paris》法國舞台。（圖／翻攝自Instagram／ivestarship）



當晚最後一曲〈After LIKE〉更引發全場韓文大合唱，成員們感動地向現場粉絲鞠躬致謝。IVE透過經紀公司表示：「即使下雨，大家依然陪我們到最後，真的非常感動。感謝DIVE的每一份支持與吶喊，讓我們獲得滿滿能量。」

IVE接下來將於7月20日前往法國，登上《Lollapalooza Paris》舞台，持續拓展其全球音樂版圖。