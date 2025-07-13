安芝儇「正妹經紀人」結婚了！超美白紗照曝　啦啦隊女神全到場

▲安芝儇正妹經紀人Sharon，經常陪同安芝儇現身節目或活動，因長相甜美引發關注。（圖／翻攝自IG@ihsuan0220、＠wlgus2qh）

圖文／CTWANT

韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞的知名正妹經紀人Sharon，時常現身女孩們所出席的節目或活動。而令人驚喜的是，Sharon於昨（12）日晚間在韓國舉辦婚宴，安芝儇、南珉貞、李晧禎、Mingo（朴旻曙）等人都現身Sharon的婚禮現場送上祝福。

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▲Sharon超美白紗照曝光。（圖／翻攝自IG＠wlgus2qh）

Sharon為2s娛樂公司經紀人，負責4名韓籍啦啦隊成員在台工作事務，包含Wing Stars的安芝儇、Fubon Angels南珉貞、Wing Stars的Mingo、Pilots Crew及Uni Girls趙娟週。

Sharon經常與4位女孩處在一起，無論是在啦啦隊相關節目還是活動，都可以見到她的身影，也讓她們彼此擁有好感情。

值得關注的是，Sharon於12日晚間在韓國舉辦婚宴，安芝儇透過社群平台Instagram限時動態，曬出Sharon穿上婚紗的畫面，除了可見她從二樓緩緩下樓，歡迎賓客的到來，還有Sharon的丈夫在舞台中央大聲歡唱的畫面，可見現場氣氛相當熱絡。

雖然趙娟週近日人在台灣無法到場祝福，不過Sharon負責的「4大金釵」安芝儇、南珉貞、南韓啦啦隊女神金泰琳及Mingo有合體獻唱、致詞祝福好友，南珉貞還一度落淚。

▲好友齊祝福。（圖／翻攝自IG＠wlgus2qh）

前Fubon Angels成員李晧禎也現身婚宴，在Instagram分享Sharon被其父親牽著走紅毯的畫面，笑喊「姐姐恭喜妳！」此外，Rakuten Girls林岱縈也特地飛往韓國參與婚宴，直喊「好漂亮！要一直幸福喔！」

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