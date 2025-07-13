《未知的首爾》台詞水準已經next level！戳心10金句：躲起來只是為了活下去

文／潘慧中

「你來做什麼？明明說過不會再見我了。」

「你還在生我的氣嗎？」

「我生氣？我幹嘛要對你有情緒？有話就說，我很忙，你找我是為了什麼？」

「我想請你幫個忙。」

「我明白你為什麼來找我，但你憑什麼覺得我會答應？」

「因為你喜歡我。」

「什麼？」

「你不會把時間浪費在不感興趣的事情上，也不會隨便見上門的人。 」

我知道《未知的首爾》有很多台詞值得筆記，但我想先記錄整部劇最深得我心（？）的一段台詞(〃°ω°〃)。原本一直都不太喜歡昊洙的前輩，直到這段對話出現，瞬間對前輩改觀，原來我誤會了！原來前輩是在體現打是情、罵是愛！突然腦洞大開好想看「冷面腹黑前輩暗戀傻萌後輩」的劇情（並沒有）。

▲修羅場！（威）（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



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好啦～正經地說，《未知的首爾》不只是一部描述人們迷惘與失序的劇集，更是一場直視內心的過程。它讓我們看見，人遭遇絕境時的反應，除了外在的逃跑，更多的是內在的瓦解。這部劇沒有替角色解開所有難題，未來鑽研開發草莓新品種的時候，還是會碰壁；未知考大學也不是一蹴可幾；昊洙仰賴助聽器之餘還要學手語。編劇的這些安排，只是想告訴你：願意活著，就是解答本身。 更多評論請點：「被困住的你」拜託來看《未知的首爾》！第11集全是名場面：是你拉住我。

1. 昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知。不要放棄，一切都還未知。

2. 每當感到不安時，我都以為是自己做錯了，但原來只是迷失了自我。現在我要一點一點找回來，看看我還迷失了什麼？

3. 失業是一場與自己的心靈和時間的戰鬥。你還是你，沒有變差，沒有消失，也沒有走下坡，你只是辭了工作。

4. 一隻鹿逃離一頭獅子，這樣算廢嗎？寄居蟹怕被吃掉而躲起來，這樣算懦弱嗎？牠們只是想活下來而已。妳躲起來，也只是為了活下去。不管看起來多可悲、多糟糕，為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。

5. 一開始不對勁，不代表結果一定不好。如果你先吃了很甜的東西，再吃那種甜中帶酸的，就只會覺得酸了。不過呢，人生真的很奇妙，就像草莓一樣，現在吃可能太酸，但做成果醬卻是最棒的。

6. 就像妳的名字一樣，誰也不知道未來會怎樣，所以我們要好好活在今天，我會努力活下去，我希望妳也能活下去。我們做個約定吧，永遠不要逃跑，我們一起一天一天撐下去。

7. 不放手的話，沒辦法抓住新東西，所以我們得抓住任何讓我們快樂、美好、幸福的東西。

8. 無論我再怎麼渺小，日子再怎麼難過，我都會在這裡努力活著。我想要盡我所能，成為那種也能為別人撐著的人。

9. 一定要做什麼了不起的事才能留在他身邊嗎？不能就這樣留在他身邊，為他做妳能做的嗎？

10. 愛不是關於輸贏，而是就算輸了，哪怕一百次、一千次，也要站在對方身邊，永遠在一起。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net