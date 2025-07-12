「被困住的你」拜託來看《未知的首爾》！第11集全是名場面：是你拉住我

文／潘慧中

「每種動物都有自己的生存之道。察覺到有危險或敵人時，變色龍會改變外貌來欺騙敵人，有些動物，像是雉雞會縮起來來融入四周；章魚和魷魚會噴墨汁來躲避危險；而人類遇到危機時，往往會表現出其他動物沒有的行為。人類...為什麼在最該保護自己的時候卻偏偏攻擊自己？直到我以別人的身份生活，我才發現我最大的敵人其實是我自己，現在知道了，那又怎樣呢？會有什麼差別嗎？ 」

▲《未知的首爾》已劇終。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

《未知的首爾》從大量的對白與獨白中，交織出每個角色的人生課題：走出內心的混沌狀態。這個課題在這部作品中可大可小，可以很瑣碎的從你是否有勇氣讓老同學知道出社會多年的自己仍是約聘員工、能不能忍受爛同事持續打擊你的生存價值；也可以很宏觀的去思考究竟是什麼樣的家庭、教育或是自己，把你自己困在需要走出來的混沌狀態裡。

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而願意開始思考這些問題，本身就值得被鼓勵。因為我們大多數人會在「知道了那又怎樣 」這一步就停下來。就像觀眾看著片中困住未知、未來、昊洙、媽媽、粉紅媽與上月的那些深埋心底的結，我們或多或少也經歷過類似的傷痛。太痛了所以選擇止步，卻忘了當踏出第一步，儘管還是覺得過去改變不了、未來虛無飄渺，但並非毫無成效。我認為那就是走出混沌的真實樣貌，找出自己的問題。

▲外婆每次出場我都要準備好衛生紙。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



但成長從來都不容易，找出問題只是起點，迎面而來的，是難以招架的情緒浪潮。自責、困頓、自我否定，甚至是逃避。而劇中對「逃避」的詮釋，並不流於字面意義的逃離，更是做了一個他人所不能理解的決定。未知把自己關在房裡3年，未來從3樓跳下，只為換得幾天不必上班的喘息──這些行為看似極端，但這部作品用很清楚的態度告訴你，在你掉入深淵時，想著自己必須逃避的那瞬間，你真正需要的是知道自己為何而逃，才知道如何幫助自己，成為牽引自己走出深淵的光。

▲逃避並不可恥，但真的不要跳樓啦。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



當你終於找到自己的選擇、理解逃避背後的動機，其實已經離深淵遠了一點，然後一直看下去會發現，《未知的首爾》在反覆提醒一件簡單卻往往最難做到的事：要先活下來，才能思考怎麼活。不是每個人都能在痛苦裡立刻找到方向，我們可以留在原地，只要還願意為了未知的未來撐過今天，那就是一種勇敢。

如果要說《未知的首爾》中最錯愕、甚至情緒會一時接不上來的片段，莫過於昊洙突發性失聰，但延伸出的第11集劇情，卻恰好是我最喜歡的集數。上一秒還在開心慶祝，不久後卻突然聽不見；活得那麼辛苦好不容易迎來愛情，還沒甜夠就被分手，回家痛哭後沒幾天，起床照常準備早餐，甚至打趣地將蘋果削成兔子狀，還沒想清楚如何面對被分手，就要開始思考未來的租屋處，想到一半又被閨蜜找出去排隊買限量球鞋，結果一提到男友就再度變成要死不活的樣子，但仍續攤跑去漢江吃炸雞，然後正當湧現和男友的回憶時，閨蜜把摸過炸雞的手抹在她的外套上。

很喜歡這一大段載浮載沉的斷裂情緒，因為這就是我們每個人的平凡生活，努力地想將自己的人生爬梳出某種脈絡，試圖讓人覺得自己過得很好，最後和自己對話時，那些辛苦維繫的平衡終究一一崩塌。沒有人真的全然快樂，但也沒有人注定無路可走。要做快樂的自己，同時也得擁抱陰鬱的自己，想當沉醉於喜悅的自己，就要準備好隨時咽下所有說不出口的痛苦。你以為，這就是所謂的光與暗共生，當然不是，這只是努力不讓自己沉下去，只是活著而已。

「就像妳的名字一樣，誰也不知道未來會怎樣，所以我們要好好活在今天，我會努力活下去，我希望妳也能活下去。我們做個約定吧，永遠不要逃跑，我們一起一天一天撐下去。 」

▲我們一起活著，然後一天一天撐下去。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



或許正因為人生總是充滿斷裂，我們才更需要一個「連結」。身為人類，我們渺小且有限，無法掌控命運的方向，常常只能在混沌中摸索，而這正是為什麼我們需要家人、朋友或伴侶。它有時沉重地令人窒息，但同時，也讓我們學會反抗、學會在壓力中長出力量，甚至有一天能踏著那份沉重飛向更遠的地方。而當你失去動力、無法再靠自己前行時，它也能成為那一股靜靜推著你往前走的勇氣，讓你停滯的生命再次開始流動。

「是你拉住了我，是你抓著我，不讓我被沖走。我能活著，是因為你拉住了我。你爸把我們帶到彼此身邊，讓我們可以抓住對方。是你讓我想活下去，如果這不是家人，什麼才是？你要緊緊抓住能抓住的東西。」

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