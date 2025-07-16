7月16日星座運勢／牡羊意外之財將入帳 天蠍座急需止血求生
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作向下兼容
感情：擔憂於事無補
財運：財運較為偏弱
幸運色：莓果色
貴人：射手
小人：獅子
工作：隨心自在上班
感情：交流幸福美滿
財運：娛樂開支增加
幸運色：奶茶色
貴人：天秤
小人：射手
工作：找尋壓力出口
感情：過往已經過去
財運：透過銀行協助
幸運色：星空色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：困難都已度過
感情：不應相互責備
財運：趕緊更換標的
幸運色：鐵灰色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：變更執行模式
感情：不安是想太多
財運：投資收益穩定
幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：原諒他人失誤
感情：糾結拖延彼此
財運：避免所有借貸
幸運色：淡粉色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
工作：熱情作為基礎
感情：擇偶標準過高
財運：逢低可多買進
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：失落總會過去
感情：保持互動甜蜜
財運：挽救當前虧損
幸運色：金箔色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：不要一意孤行
感情：負起所有責任
財運：爭取合理利益
幸運色：可可色
貴人：處女
小人：天秤
【火象星座】
工作：得遇明師指點
感情：全力挽救感情
財運：得到意外之財
幸運色：純白色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：建議按部就班
感情：感情需要經營
財運：看淡近期利潤
幸運色：碧綠色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：展現自我價值
感情：不失自身風度
財運：善用資源賺錢
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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