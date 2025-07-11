香蕉老婆度假「罕見收起比基尼」！　被阿嬤嫌膩：太常PO沒新鮮感

記者王靖淳／綜合報導

Timmy和藝人香蕉（王俊傑）在2023年登記結婚，不時會透過社群紀錄日常的她，今（11）日發文分享度假近照，罕見收起比基尼，改以褲子造型現身，同時也幽默自嘲：「這次不露了！」原來背後的原因，竟是來自她阿嬤的溫馨叮嚀與碎唸。

▲Timmy大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy透露，過去每逢度假時只要她在社群上傳穿比基尼的美照，總會遭到阿嬤碎唸，「她也不是覺得不好看，她還是常常會說很辣很水」，但卻也會嫌棄說她PO得太頻繁，讓人「沒有新鮮感」。阿嬤甚至直接對她說：「常常露那兩顆小ㄋㄟㄋㄟ哪裡有好看？很無聊嘛！」為此，Timmy調侃阿嬤根本是「怕大家看膩了」。

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▲Timmy自爆發辣照會被阿嬤罵。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

面對阿嬤的建議，Timmy這次決定轉換風格，並在文中曬出自己的努力成果，直言為了維持身材，「減肥減得要死要活幾個月」，飲食上天天以金針菇配豆腐代替正餐。她開心表示，難得度假，當然要好好解放，即使改以小褲子造型亮相。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲Timmy分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）