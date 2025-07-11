GD今晚小巨蛋開唱「李洙赫也來了」！　遭疑：來看演唱會？

記者蔡琛儀／台北報導

韓流天王GD今（11日）起在台北小巨蛋連唱三天，已然掀起全台的GD旋風，驚喜的是，GD好友李洙赫今天無預警驚喜來台，據《中時新聞網》報導，李洙赫此次來台據悉並沒有工作安排，來看GD演唱會的機率極高，也讓粉絲都相當期待。

▲GD與李洙赫是認識16年好友。（圖／翻攝自Instagram／@leesoohyuk）

李洙赫和GD是南韓演藝圈出了名的死黨，兩人在節目《Good days》頻頻鬥嘴的互動粉絲都超愛看，之前李洙赫生日，GD還送了鑽石耳環。上回李洙赫來台工作，去吃了知名的「金豬食堂」，這次GD來台開唱，金豬食堂突然宣佈12、13日兩天因包場不對外營業，也引發網友猜測，GD這次是否會和李洙赫一起去吃燒肉。

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此外，由李洙赫、李多熙與OH MY GIRL成員Arin（本名：崔乂園）主演的話題驚悚奇幻韓劇《S LINE》由李洙赫，改編自同名人氣網路漫畫，講述在未來人類的頭頂會出現神秘的紅線「S Line」，這條線會連到與自己發生過性關係的人頭上，所有的性秘密因此一覽無遺，因此「S Line」又有「Sex Line」的意思。

▲《S LINE》由李洙赫主演。（圖／LINE TV提供）

有著「禁慾系男神」稱號的李洙赫，首次在《S LINE》中擔綱主演，飾演追查真相的刑警「韓志昱」，因性愛關係遭曝光而被捲入神祕事件。李洙赫表示：「剛接到提案時，因為作品名稱太刺激，所以感到困惑。但看了原作之後覺得非常有趣，主題意識很明確，是一部探討當人們隱藏的私人領域被揭露時，會如何改變的作品。」

他也坦言出演動機之一是想轉型：「我覺得這部作品能讓我展現以往沒呈現過的樣貌。我一直有想嘗試多樣角色。」談到與其他演員的合作，他分享：「因為是主角，責任感很大，本來想說要好好照顧其他人，但大家都非常出色地完成自己的角色，最後我反而只專注在看自己的劇本上了。」