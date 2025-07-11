36張親密照被公開！港星4年地下情斷　遭控出軌認了：分手邊緣動心

記者劉宜庭／綜合報導

38歲香港男星梁釗峰曾為人氣團體C AllStar主唱，近年轉型為獨立歌手，感情生活低調鮮少公開。日前被化妝師Karen在IG公開多達36張親密照片，曝光兩人4年半地下情，怎料如今相隔短短3個月傳出分手，甚至被控出軌，對此，他發聲明坦承：「我絕對有犯錯，的確在分手邊緣裡動心。」

▲梁釗峰4月被上傳多張親密照後認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

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今年4月，化妝師Karen突然公開與梁釗峰親密照告白：「正因為我們經歷太多，所以更加珍惜彼此。謝謝你一直的疼愛，4年半快樂，Love u！」並標註梁釗峰帳號，無預警宣告兩人戀情。當時梁釗峰公開認愛，並強調非刻意隱瞞戀情，只是選擇低調處理。

沒想到，相隔短短3個月，Karen在IG限時動態表示「愛情裡容不下第三者」，疑似暗示感情出現裂痕。梁釗峰也在IG回應已分手，呼籲外界給予空間，並表示不再回應感情相關言論。後來Karen再爆料梁釗峰疑似出軌，並公開一名女子發送曖昧簡訊給梁釗峰，指控其有第三者介入。

11日凌晨，梁釗峰終於在IG發表長文回應出軌指控。他感謝Karen四年多的陪伴，坦承分手前心中已有他人，但未即時坦白是自己最大的愧疚。他表示感情走到盡頭，絕非因第三者介入，而是自己不敢面對、不坦誠的錯誤。他還透露兩人感情經歷反覆挽留與分離，並呼籲外界勿過度解讀及攻擊。

▲梁釗峰還原曖昧簡訊，強調對方並不知道他有女友。（圖／翻攝自梁釗峰IG）

對於曖昧簡訊，梁釗峰公開對話截圖，在對方傳來「掛住了（想你了）」之後，他回應：「我和我女朋友還沒有分手，你不要等我。」強調該名女子根本不知道他有女友一事；文中，他也自省道歉，坦言犯錯並願意承擔後果，透露曾一度情緒低落甚至想逃避人生，但如今努力面對並成長，希望得到支持和理解。他也說明雙方曾討論是否公開戀情，但因默契未達共識，導致溝通不足。

▼梁釗峰聲明全文。（圖／翻攝自梁釗峰IG）



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