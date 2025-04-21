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梁釗峰被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

記者劉宜庭／綜合報導

38歲香港男星梁釗峰是團體C AllStar主唱，近年轉型為獨立歌手，音樂事業一路專注的他，過往對私人感情鮮少提及，然而近日卻因一名化妝師在IG上突如其來地公開兩人親密合照與影片，震驚各界，他事後也大方認愛，對於親密照嚇著眾人，則是感到不好意思。

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲化妝師突然公開與梁釗峰親密照，其中有兩組照片尺度較大。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

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一名化妝師日前一口氣上傳多達36張與梁釗峰的合照，並附上一段影片，其中不乏擁抱、嘴對嘴親吻及半裸畫面，內容十分親密。她在貼文中寫道：「正因為我們經歷太多，所以更加珍惜彼此。謝謝你一直的疼愛，4年半快樂，Love u！」並標註了梁釗峰的Instagram帳號。

畫面中可見，梁釗峰與這位長髮女子曾多次一同出遊、在室內自拍，甚至出現裸上身擁吻的畫面。而在影片中，也拍到他主動親吻對方的畫面，幾乎等同於正式官宣戀情。後來，女方似乎將其中兩組尺度較大的照片換掉，但仍引發外界揣測。

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

據多家港媒報導，梁釗峰事後坦承戀情屬實，並表示自己早知女友會上傳相關照片，身邊親友與合作夥伴早已知曉兩人關係，並非刻意隱瞞感情，只是選擇低調處理，所以才未轉發該篇文章，並透露目前並無結婚計劃。

針對外界對照片尺度的議論，梁釗峰也出面致歉，表示雖然知道女友會發文，但事前並未過濾照片，事後發現有些過於親密，為此想向外界說聲「不好意思」。

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰認愛。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

▲梁釗峰坦言早知道女友會發文，但事前並未過濾照片。（圖／翻攝自梁釗峰女友IG）

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