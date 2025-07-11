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小賈斯汀睽違4年發新專！　無預警公開好消息「一家三口」全入鏡

記者黃庠棻／台北報導

流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）今（11）日驚喜推出第7張全新專輯《SWAG》，距離上一張專輯《我的正義》（JUSTICE）已經相隔 4 年之久，過去幾個月雖然持續傳出有新作品的消息，卻遲遲未等到官方證實，結果在無任何單曲預熱的情況下，無預警直接推出整張專輯，讓樂迷又驚又喜，興奮直呼「幸福來得太突然！」、「2025 神專降臨！」

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

許多眼尖粉絲在台灣時間今天凌晨陸續發現冰島首都雷克雅維克、美國洛杉磯、紐約時報廣場等地點出現《SWAG》字樣或是曲目的戶外看板，小賈斯汀本人也暴風發文，不斷在社群轉貼、分享這些看板畫面，並接連貼出老婆海莉（Hailey Bieber）和兒子傑克（Jack Blues） 都有入鏡的全新視覺形象照，幾個小時後專輯《SWAG》正式上線全球數位平台，即便事前零宣傳，依舊引起全球樂迷瘋狂討論。

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

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▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

小賈斯汀去年與老婆海莉喜迎愛兒傑克的出生，此次專輯靈感即是受到作為丈夫與父親的投入所啟發，激發出更深刻的視角與更具反思性的聲音，專輯中21首歌由小賈斯汀攜手葛萊美肯定製作人Carter Lang、節奏藍調才子Daniel Caesar等多位黃金陣容共同製作，創造出他至今最具個人色彩、最私密的作品之一。專輯《SWAG》全台數位平台已經上線。

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀推出新專輯。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

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