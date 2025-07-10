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王晶曝張國榮輕生主因！　憂鬱症又「因故導演夢碎」成最後稻草

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深導演王晶近年相當努力經營個人YouTube節目中，經常大聊過往香港巨星們不為人知的私下面，最新一集內容中，他罕見談起已故天王張國榮的過往，揭露對方的心路歷程與他選擇走上絕路的3大主因，直言：「是事業起伏、憂鬱症纏身，加上導演夢碎，讓他深受打擊。」

▲王晶談及張國榮當年罹患憂鬱症陷入低潮一事。（圖／翻攝自微博）

▲張國榮是許多人心目中難以取代的天王巨星。（圖／翻攝自劇照）

王晶回憶起張國榮早期的演藝生涯，指出對方出道起初人氣不高，就連參加亞洲歌唱比賽也只拿到第二名，直到後來轉投TVB，推出經典歌曲〈Monica〉，才一砲而紅。不過在戲劇方面發展卻不如預期，他指出：「《英雄本色》裡張國榮演得很好，但一出場竟被觀眾噓聲四起，反觀周潤發一上場就是掌聲雷動。」

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▲王晶談及張國榮當年罹患憂鬱症陷入低潮一事。（圖／翻攝自微博）

▲王晶談及張國榮當年罹患憂鬱症陷入低潮一事。（圖／翻攝自微博）

後來，張國榮在短暫休息後復出，靠著《金枝玉葉》重新奠定影壇地位，才終於贏得觀眾的認可與崇拜。怎料事業迎來高峰之際，他卻傳出罹患憂鬱症，王晶感嘆當時「醫生可能沒有用對方法」，讓病情未獲有效控制。

而令張國榮徹底失望的，是他寄予厚望的導演夢破滅。王晶透露，當年有位中國富商力挺張國榮執導電影，項目準備得如火如荼，眼看就要開拍，沒想到該金主卻因突發狀況入獄，導致整個計畫泡湯，讓張國榮情緒大受影響，在這些打擊之下不久，「就發生了那件事」，認為是多個因素導致他選擇結束生命。

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張國榮

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