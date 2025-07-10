人間最強body要來台灣了！　AV女神沖田杏梨「L級巨大胸器」撐爆上衣

記者蔡琛儀／台北報導

由AV女優組成的日系跳唱女團BLACK DIAMOND，即將於今年暑假來台舉辦見面會，三位人氣成員佐山愛、沖田杏梨、廣瀨里緒菜將親自與台灣粉絲面對面互動，同時為她們主演的電影《花魁〜SAGA》展開宣傳行程。

▲佐山愛、沖田杏梨、廣瀨里緒菜將來台舉辦見面會。（圖／無限暢通娛樂提供）

BLACK DIAMOND是近年AV女優轉型女團的新話題代表。過去「惠比壽麝香葡萄」打下經典基礎，如今 BLACK DIAMOND接棒而起，由現役及已退役的AV女優組成，以音樂與舞蹈展現女性自信與能量，迅速受到粉絲熱烈支持。

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被譽為「人間最強Body」、有著L級胸器的沖田杏梨，號稱胸部大到可以直接放在桌上，不僅曾在S1公司以「一億元保險的肉體」出道，甚至真為雙峰投保一億日圓（約台幣3500萬）。她於2016年引退，2017年宣布結婚並懷孕，如今以36歲之姿重返舞台，改名「Anri」投奔樂壇，堪稱團體隊長與人氣擔當。

▲有L級胸器的沖田杏梨被譽為「人類最強Body」。（圖／無限暢通娛樂提供）

廣瀨里緒菜則以甜美形象與親民互動吸粉無數，是日本男粉心目中的女神代表；佐山愛也憑藉濃厚異國風情與性感舞蹈風格，成功躍升海外人氣AV女優之一。她們的社群人氣皆破百萬，合作橫跨影視與音樂圈，甚至與港星何超儀合作港產片《豪情3D》也掀起話題。門票將在18日開賣，票券與活動福利將同步公布，敬請鎖定官方資訊搶票。