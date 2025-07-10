八仙樂團來台開唱「找她當嘉賓」　練團地點竟選在咖啡店

記者蔡琛儀／台北報導

來自北京的樂團「八仙8Immortals」日前在台北開唱，他們帶來新專輯《巨人川》多首作品，現場觀眾熱情投入、隨著音樂搖擺合唱，讓兩人直呼台北之行格外難忘。主唱王帆分享，這次台北演出經驗非常美好，最深刻是看到有位觀眾幾乎從頭到尾都能跟唱每一首歌，讓她印象深刻又感動，直言這種音樂共鳴非常珍貴。

▲北京樂團「八仙」日前來台北開唱。（圖／八仙8Immortals提供）

閆明琛也表示，台北觀眾熱情十足，場地工作人員專業且配合度高，讓演出氣氛既放鬆又瘋狂，他們在台上能盡情表演。此外，八仙此行還特地造訪台灣指標性的滾石唱片，與前輩交流並參觀錄音室。王帆激動表示：「滾石的音樂陪伴我們長大，能親自來到這裡真的非常激動。」

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談到與嘉賓柯泯薰首次合作，閆明琛分享，演出前柯泯薰便邀約他們到咖啡廳碰面交流並交換唱片，她事前已準備好演唱段落，讓他們很驚喜。王帆則笑說，他們第一次的「練團」竟是在咖啡廳角落完成的，大家一起分配段落、練習合唱，氣氛輕鬆溫馨。演出當天，柯泯薰更特地從金馬奇幻影展抽空，來回奔波只為與他們彩排，甚至在演出中突然將〈等你擁有勇氣〉這首歌送給他們，讓他們相當驚喜又感動。