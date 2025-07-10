五月天太狂了！　「斥資2000萬」把台北變超美樂園...超萌喵星人登101

記者蔡琛儀／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會本週五、六即將迎來台北大巨蛋壓軸兩場，從6月開唱以來，不僅締造演唱會紀錄，也讓整座城市變身「MAYDAYLAND」。官方斥資2000萬將演唱會氣氛延伸至整個台北，不只歌迷熱情搶票，連五月天週邊場景也成為拍照熱點，帶動「一日快閃音樂地圖」潮流，演唱會成為最強城市行銷。

▲五月天斥資2000萬讓整個台北都瀰漫著濃濃的演唱會氣息。（圖／相信音樂提供）

受到先前颱風影響，MAYDAYLAND的大小喵星人與公仔一度「居家防颱」，隨著天氣放晴，全數歸隊回到原地，繼續陪歌迷打卡拍照。位於Garden City大巨蛋店的限定特展截至目前吸引逾50萬人潮，場地方也主動要求公仔及表情球戶外裝置延長展出至7月31日，而大小喵星人則從即日起展出至7月29日，讓粉絲拍好拍滿。

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台北市政府也全力協助打造演唱會樂園，自6月27日起展開「公仔限時快閃活動」，五尊五月天成員公仔分別現身五人生命重要場景，包括師大附中、西門町、北投、行天宮與淡水，粉絲走拍地圖打卡留下回憶。而五月天曾登頂開唱的台北101，9日也再度迎來大小喵星人回歸現身，與歌迷打招呼。

▲▼五月天「MAYDAYLAND」台北限定特展超好拍。（圖／相信音樂提供）

「回到那一天」巡演除了台北站，接下來將於7月25日起進軍北京鳥巢，挑戰42場新紀錄。其中「5525」與「5525+1」雙版本設計帶來時間交錯的感動，不只回顧出道初期，也展望未來，與所有陪伴五月天走過25年的歌迷，一同創造全新回憶。