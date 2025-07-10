《我獨自升級》Netflix要拍真人影集！男主角邊佑錫…動漫人氣超強

記者陳芊秀／綜合報導

動畫人氣橫掃台灣串流平台的《我獨自升級》要拍真人影集！該作是南韓作家Chugong創作的小說，並改編成網路漫畫，又授權日本製作動畫，至今已經推出兩季，南韓Netflix宣布將推出真人影集系列，男主角是邊佑錫。

▲《我獨自升級》Netflix宣布翻拍真人影集。（圖／翻攝自X）

據韓媒《朝鮮日報》報導，Netflix影集《我獨自升級》描述世界上出現了「傳送門（Gate）」連結異次元，並出現了異形魔獸侵襲，為此也覺醒了一群能夠與其對抗的「獵人」，並且依照能力分級。而男主角成振宇是能力最弱的「E級獵人」，卻在地下城一戰死裡逃生後，突然被「系統」告知獲得「玩家」資格，從此開始提升能力數值，逐漸成為頂尖獵人，更一躍成為拯救人類的希望。

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《我獨自升級》從發表小說到漫畫連載，穩居於最受歡迎小說與網漫寶座，全球累積瀏覽數達到143億次，是世界級的人氣IP作品。該作被日本動畫公司A-1 Pictures製作動畫版，找來動漫配樂大師澤野弘之製作配樂，2024年推出第一季12集，2025年播出第2季共13集，在台灣播出時收視居各家串流冠軍，人氣超越電影、戲劇，在全球串流收視創下極佳成績。

Netflix真人版《我獨自升級》要如何呈現充滿想像的世界觀，格外令全球觀眾好奇，目前先宣布男主角「成振宇」由人氣男神邊佑錫飾演，導演將由《白頭山：半島浩劫》李海準與《與神同行》擔任攝影的金炳書共同擔任，無疑為該劇增添信心與期待。

▲《我獨自升級》真人影集男主角是邊佑錫。（圖／翻攝自X）