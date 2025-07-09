〈大展鴻圖〉紅到幼幼台也在跳！　徐佳瑩親曝感想認了：我也會跳

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后徐佳瑩擔任靖娟基金會「小黃帽交通安全公益計畫」代言人，今（9日）現身記者會宣導兒童一同練習「駕駛要停等、行人不衝出、馬路專心過」三口訣。身為創作歌手的她，和導演比爾賈育有一雙兒女，對於最近兒童台帶動跳洗腦歌〈大展鴻圖〉，認為：「他們喜歡什麼我都會尊重耶，他們有成長時會接觸到的人事物，只要沒有傷害到別人，我都會盡量去接受和他們一起感受。」更表示自己也會跳，不過孩子們去公園都會大唱她的〈身騎白馬〉。

▲身為2個孩子的媽，徐佳瑩分享自己的育兒心情。（圖／記者黃國霖攝）

她坦言曾想過寫兒歌，但得跳脫原本的創作習慣，「要以小孩的角度去寫，有動過這個念頭，但是要從長計議，不是我現在要做就能做到。」而最近暑假到來，她開心兒子的幼稚園只放假一周，但徐佳瑩也吐露在教育上，最難的不是小孩「總是學不會」，反而是「學了忘、忘了學、到記起來」，過程需要有極大的耐心，「如果我很累就不能重複太多次，如果我狀態好、有對自己信心喊話，就可以忍比較多次。」

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而好友艾怡良原本10月將首次攻蛋，卻因聲音狀況不佳宣布延期，她坦言很心疼，讚好友很勇敢也不容易，徐佳瑩透露，都是從共同好友、艾怡良經紀人左光平口中得知對方狀況，「就知道她一直有在努力、有在想辦法，反正就是很努力啦。」

▲徐佳瑩出席公益活動宣導宣導兒童交通安全。（圖／記者黃國霖攝）

事後也在想要怎麼給艾怡良鼓勵，「她如果我現在是這樣子的低潮的話，我真的只想要先躲起來。需要一點私密的空間，跟我知道有人會等我，所以我有時間的安全感。」她也鼓勵艾怡良，「本來就要自己狀態最好的時候，再去做這麼重要的事情，大家都會等妳。」

此外，她近期都在忙著海外巡演，預計9月正式收官，接著投入新專輯創作，目前專輯進度是「在起跑線上」，盼能在明年順利推出。