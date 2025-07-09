性感巨星曖昧眼神引遐想　「直男大叔」懷疑人生雙奪影帝

記者許逸群／綜合報導

挪威影壇佳作《關於性》（SEX），即將登陸台灣大銀幕。此片為柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德執導的「性愛夢三部曲」首部曲，以溫暖且深刻的筆觸，探討現代親密關係、性別認同與個人界限的複雜議題。

▲挪威兩大影帝楊岡納洛伊斯與托比約恩哈爾主演。（圖／海鵬影業提供）

電影由挪威兩大影帝楊岡納洛伊斯與托比約恩哈爾主演，兩人飾演一對從事煙囪清潔工作的已婚男性。劇情描述兩人各自經歷了不同尋常的「性」經驗：其中一位與其他男性發生關係，卻並不認同自己是同性戀；另一位則夢見性感巨星大衛鮑伊，並在鮑伊曖昧的眼神注視下，感受到自身性別認同的模糊與困惑，進而引發對人生與性傾向的深入思考。

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▲性感搖滾巨星大衛鮑伊。（圖／海鵬影業提供）

《關於性》不落俗套，以幽默且細膩的對白，呈現兩位主角面對婚姻、慾望與自我認同的掙扎與探索。他們坦誠地分享內心煩惱與親密經驗，展現男性間真摯的情誼與互相支持的溫暖。此片並非單純的性愛電影，而是藉由「性」這個議題，深入探討當代社會中，人們在性別與慾望的界限中所面臨的壓力與挑戰，反思自由、認同與自我定義的廣闊空間。

兩位主角憑藉在片中的精湛演出，不僅雙雙榮獲西班牙瓦拉多利影展影帝殊榮，更入圍挪威奧斯卡「阿曼達電影獎」最佳男主角，其中楊岡納洛伊斯更憑藉此片奪獎。此外，《關於性》更在該獎項中橫掃最佳導演、最佳女配角及最佳編劇等四項大獎，成為最大贏家，其優秀品質備受肯定。「性愛夢三部曲」將陸續在台上映，包含《關於性》、《關於愛》和《關於夢（性與愛）》。