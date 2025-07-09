歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

記者潘慧中／綜合報導

張書豪與歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，半年後迎來寶貝兒子，不時會和粉絲分享婚姻生活。他9日便在社群網站寫下老婆經過捐血車的小插曲，「跟當初我愛的她一樣！」

▲張書豪分享歐陽妮妮捐血的小插曲。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



張書豪在Instagram限時動態透露，帶兒子打完預防針返家途中，碰巧經過一台捐血車，歐陽妮妮馬上說「欸我去捐」，他便立刻靠邊停車讓老婆隨即下車行動。

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5分鐘後，張書豪收到歐陽妮妮傳來的現場照片，可以看到現場的人潮絡繹不絕，老婆忍不住讚嘆：「好棒喔，人很多，大家都很有愛心！」

▲張書豪很欣賞歐陽妮妮的熱心公益。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



看到歐陽妮妮投身公益的模樣，張書豪心中湧起熟悉的感動，「快8年了，跟當初我愛的她一樣！」一句話道出他對妻子的珍惜與佩服，也展現兩人多年感情依舊如初。

▲歐陽妮妮和張書豪在一起快8年了。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



當歐陽妮妮捐血時，張書豪則安靜守在車內，陪伴熟睡的兒子，「兒子也乖乖地睡在汽座上等媽媽捐血，這樣的一天～真好！」他溫柔地寫下一家三口在平凡中共享的幸福片刻。

張書豪IG全文：

帶兒子打完預防針回家經過捐血車 @niniouyang 說誒我去捐，要我靠邊停然後就下車了～

隔五分鐘後收到這張照片，「好棒喔，人很多，大家都很有愛心」，快八年了，跟當初我愛的她一樣！

兒子也乖乖的睡在汽座上等媽媽捐血，這樣的一天～真好！