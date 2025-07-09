Hani婚事延後2年「曾想過逃避」　坦承憂鬱壓力：不能再這樣活了

記者張筱涵／綜合報導

韓團EXID成員Hani（本名安喜延），日前在節目中罕見談及與精神科醫師男友梁在雄（本名朴相文）的婚事進展，提及自身面對風波的心路歷程，語氣哽咽令人動容。

▲Hani。（圖／翻攝自韓網）



Hani於7月7日播出的節目《吳恩永的療癒宿舍》中表示，近年經歷不少波折，讓她深刻體會到「人生不是自己能掌控的」，坦言：「當我發現自己無法選擇發生在身上的事時，想要掌控人生的心情自然就放下了。」她也透露，壓力曾讓她感到憂鬱甚至想逃避，「有人問我為什麼要走這麼艱辛的路，我當時真的覺得不能再這樣活了。」

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事實上，Hani與梁在雄原訂於2023年9月步入婚姻，但婚禮卻因男方經營的精神醫院發生病患死亡事件而無限期延期。該名30多歲的女性患者去年5月為治療減肥藥成癮入住該院，不幸在17天後身亡，遺屬隨後以遺棄致死與業務過失致死罪名控告醫院與相關人員。

調查曾於今年初暫停，但經遺屬提出異議後，警方重新展開調查，4月搜查醫院並查扣監視器畫面與手機等證物。事件爆發後，Hani一度退出綜藝節目《Review四格漫畫》，暫停活動直至今年3月與EXID重返《不朽的名曲》舞台復出。節目中，她坦率談及這段期間所承受的輿論壓力與身心掙扎，透露：「我很在意別人看法，不喜歡這樣的自己，但在演藝圈只能這麼做。」

儘管外界對Hani與梁在雄的關係看法兩極，她仍堅定地表示願意面對與承擔，展現出堅強與坦率的個人風格，未來兩人是否仍將步入婚姻，尚有待觀察，但她的真情流露無疑再次獲得粉絲支持與關注。