陳大天被問「為何不當兵」4字揭原因！　現身《炎上》遭轟道歉了

記者孟育民／台北報導

藝人陳大天日前造假醫療證明閃兵，自此工作幾乎全面停擺，靠著老本度日。7日首復工擔任《炎上 鍾明軒》的「炎上大將軍」，率領火伴陣容包括 Cheap、瑞恩、比杰、神經元、嗨咖與琳妲聯手嘴爆主秀，然而畫面曝光後，仍掀起網友討論。有網友在他貼文底下留言「為何不當兵」，他則正面回應：「就是犯法。你的問題，我現在說再多也是辯解，所以這四個字是唯一的答案。」

▲陳大天現身《炎上 鍾明軒》掀起討論。（圖／薩泰爾娛樂提供 ）

陳大天一登場便自嘲：「好多觀眾，自從5月14日被抓就沒看過那麼多觀眾了，大家好我是劣跡藝人。」甚至還穿著國軍米彩的西裝，問觀眾「誰沒當過兵」、「該當卻沒去的舉手」，只見剩下他一人手舉著，又慚愧地和大家道歉。他也坦言：「其實這不是我第一次來炎上，2021年我來北流是因為抄襲，2025年抄捷徑，還沒進北流就先進北檢！」

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▲陳大天在台上自嘲「當兵時事」。（圖／薩泰爾娛樂提供 ）

事後他發文感謝所有人，並有感地說：「這次站上來，不是為了證明什麼，只是想不再躲躲藏藏，好好講完一場。人生的低谷很多種，有些是自己掉進去的，有些是自己挖出來的。幸好我還有機會，站上台，說出來。」不過不少網友在他貼文底下砲轟，認為他的舉動教壞小孩，他則留言道歉，勇於面對外界指責。