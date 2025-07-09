短劇《念念有詞》甜爽圈粉！熱度破億創大陸歷史紀錄…網封BG之光

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇（當地稱微短劇）崛起速度飛快，截至2025年6月的統計，全大陸微短劇用戶規模已經6.96億，已經逼近7億大關，這個數據被解讀為「全國有一半的人都在看短劇」。而暑期檔上線的短劇《念念有詞》，近日平台宣布觀看量破10億，熱度值破1億，更成為史上第一部熱度破億的短劇。

▲短劇《念念有詞》熱度破億，是大陸串流平台史上第一部破億的短劇。（圖／翻攝自微博）

不只是甜寵，還是甜爽

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▲《念念有詞》描述愛說話的女主角，與啞巴總裁老公的愛情故事。（圖／翻攝自微博）

《念念有詞》改編番茄小說《豪門老公是啞巴，別慌，我是喇叭》，描述愛說話的小太陽女主角，逐漸融化啞巴總裁的心的愛情故事。短劇至今翻拍了3個版本，其中《念念有詞》改編幅度頗大，描述大學生穿書變惡毒女配，為了改變原主命運，決定與高顏值又多金的丈夫好好相處，同時一一解決每個登場的反派，並化解丈夫的心結，成為恩愛的夫妻。不只是拍出偶像劇的甜寵味，還拍出短劇觀眾最愛的爽片感。

▲《念念有詞》女主角是穿書人設，一一解決登場反派宛如看爽片。（圖／翻攝自微博）

百念好何CP感大爆發，還免費

《念念有詞》由劉念、何聰睿主演，兩人已經搭檔《請君入我懷》、《成何體統》，《念念有詞》是3搭且是第一部時裝短劇。兩人的CP感已經風靡一票粉絲，再加上本劇的製作公司出自短劇圈有名的「聽花島」，儘管仍屬小成本，但製作規模重視精緻度、鏡頭構圖講究、故事節奏重視爽度，一直被公認是短劇最強的製作團隊。且短劇與長劇逐日更新不同，向來是一口氣全集上線，《念念有詞》上線當天就是「全集免費」，92集看完不到3小時，相當於用長劇5至6集的時長，但把30集到40集的故事說完。

▲劉念、何聰睿的CP感風靡龐大短劇粉絲。（圖／翻攝自微博）

短劇BG之光

而《念念有詞》成為平台首度熱度破億的作品，其播放量破10億，屬於短劇認證的「爆劇」之作。根據數據公司「雲合」的收視數字，《念念有詞》的單日網播量就高達2.4億，因此被陸網封為「BG之光」。而劉念現年24歲，是女團AKB48 Team SH一期成員，跨界開始拍短劇，目前只拍了4部作品，每一部都成夯劇，現在抖音粉絲突破百萬人追蹤，人氣直竄。何聰睿是中央戲劇學院畢業，屬於科班出身的演員，憑著高顏值與演技活躍短劇圈，每部戲都是品質保證。

▲《念念有詞》一口氣免費全集上線，衝出了破10億的網路話題量，網友封本劇BG之光。（圖／翻攝自微博）