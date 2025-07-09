趙正平首穿女裝！穿高跟鞋露白皙美腿「狂飆髒話」　妖媚畫面全場笑哭

記者孟育民／台北報導

藝人趙正平去年3月和小22歲空姐女友結婚，同年12月喜獲聖誕節寶寶。剛升格人父的他，整個散發慈愛的光輝，近日更錄製《同學來了》女裝單元，化身彼得潘裡的「小叮噹」，首次穿上高跟鞋，性感短裙露出白皙美腿，讓全場工作人員笑瘋，趙正平無奈地說：「第一次扮女裝還要穿這麼高的高跟鞋，真的不會走路了，小腿很酸⋯。」

▲趙正平首次穿女裝。（圖／翻攝自阿本、趙正平IG）

趙正平換上女裝，平日的霸氣蕩然無存，換上高跟鞋甚至不會走路，還被人誇讚「講很細」，他則笑說：「腳細有鳥用！」他裝扮成潘裡的「小叮噹」，不過戴上翅膀後又笑說：「我好像蒼蠅！」隨後狂飆髒話說：「好噁，我都不敢出場，怎麼會站不直，站直好硬，我現在好像第三性公關，被人打槍的那種。」超逗趣的反應，讓眾人笑到講不出話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙正平不會穿高跟鞋走路。（圖／翻攝自趙正平IG）

同場來賓阿本當場笑哭，表示：「每次跟趙哥一起上節目，沒被他罵個兩句渾身不對勁，螢幕上好像很兇，但其實人很好，節目上很幫忙我們後輩。」更直言趙正平超敬業，配合製作單位的安排，開心地說：「能夠參與到趙哥第一次，真的是我最近笑得最開心的一次錄影，從化妝室一路到彩排，正式開錄，各種不同驚喜，趙哥怎麼可以每一句回話都這麼幽默啦！」

▲阿本當場被笑哭。（圖／翻攝自阿本IG）