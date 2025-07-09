熊霓「創業遭怪男粉騷擾」！身體遭碰觸察覺怪怪　才剛開業急關門

圖文／鏡週刊

「樂天女孩」熊霓去年傳出在老家新竹開國標舞教室，吸引不少粉絲報名上課，她原本滿心歡喜期待能將專長教授給更多國標舞熱愛者，沒想到開張沒多久就遇到怪男粉，讓她驚恐不已，最後才開業不久的舞蹈教室也因此關門。

知情人士向本刊透露，熊霓從小就學國標舞，還曾為了學舞遠赴義大利找名師上課，她原想藉由教學回饋社會，把專業傳授給喜愛舞蹈的年輕人，沒想到一腔熱情卻成了讓她焦慮的開端。

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▲熊霓不只熱愛國標舞，也擅長跳鋼管舞。（翻攝自熊霓臉書）

男粉碰觸 感覺不舒服

原來去年熊霓決定開班授課消息傳出後，便吸引不少粉絲上門報名，一開始並未設限學員性別，沒想到教室開業沒多久，便發現一位男性學員怪怪的，因為國標舞在上課時，通常一定會有肢體碰觸，但這位男性學員的碰觸讓熊霓感到不舒服，為了避免衍生無謂的麻煩，即使花費許久心思籌備，熊霓也決定把才開業僅幾個月的舞蹈教室關閉。

▲熊霓（左）熱愛國標舞，多次上節目大秀舞技。（翻攝自熊霓IG）

儘管初次創業就遇怪男粉騷擾，卻沒打消熊霓教國標舞的熱情，在家人支持下，她於今年初決定另起爐灶再開業教課，只是這次招生「只收女不收男」，而且上課地點會依照招生學員居住地而定，等有課再去租場地授課，如此一來就不怕怪男粉找上門，也能讓她更專心教國標舞。

熊霓去年與前經紀公司解約後，演藝工作幾乎沒了，目前將重心放在球場應援的她，就曾私下向身邊友人透露「最愛的工作仍是跳國標舞」，但前年爆出她與胡瓜緋聞後，讓她身心俱疲。

▲熊爸（左）身兼熊霓（右）經紀人，於公於私都給女兒最大支柱。（翻攝自熊良哲臉書）

最愛現身 人生首間房

去年10月樂天再談年度續約時，熊霓就曾一度考慮「不再續約」，想把所有心力都投入到教國標舞，而目前擔任她經紀人的老爸也十分支持。熊爸曾向本刊透露過，熊霓即使應援工作忙，但對國標舞的熱情從來沒減少過。

▲熊霓（左二）去年爆出與胡瓜（右二）緋聞時，盛裝出席金鐘獎頒獎典禮。

其實，甩掉與胡瓜緋聞陰霾後，除了投入教國標舞，在樂天上場應援每個月平均7場；22歲的熊霓也在今年初在台北買下人生第一間房。熊霓老家在新竹，有應援工作時就得開車北上，結束後再開車返回新竹，家人擔心她太累，去年先在台北市中心租了一間小套房，今年有相中喜歡的物件，才決定用這幾年工作賺的錢，買下人生第一間房。

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