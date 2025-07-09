《逆愛》田栩寧再捲劈腿疑雲！　女星自爆「親密對話」老闆于正氣炸

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸27歲男星田栩寧近來因拍攝BL劇《逆愛》爆紅，但人紅是非多，不僅被流出疑似和女友在音樂祭摟抱的照片，還遭謠傳已婚生子，被私生粉絲當面逼問。沒想到，風波尚未平息，知名編劇于正旗下的女星滕澤文也突然加入戰場，曝光和田栩寧的曖昧聊天紀錄，掀起網友熱議。

▲田栩寧和滕澤文在去年曾合作拍戲。（圖／翻攝自微博／田栩寧_、滕澤文kk）

曾與田栩寧合作網劇《啞妻》的滕澤文，8日突然在小紅書公開一則聊天截圖，內容是田栩寧多次在聊天中喊她「老婆」的紀錄，時間點是2024年6月。雖然她很快就刪除了貼文，但仍立刻被網友截圖散播，老闆于正也被質問內情。

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▲滕澤文爆出和田栩寧的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

對此，于正回覆網友表示「完全不知情」，也沒收到滕澤文要發文的通知。隨後，于正也發出了和滕澤文經紀人的對話截圖，經紀人稱在與本人確認過後，滕澤文和田栩寧是在去年5月認識、6月交往。不過，其中也提及「當時男生跟她說是單身」、「我讓她在找男生說自己是單身的證據」，疑是滕澤文認為田栩寧劈腿。

▲田栩寧和滕澤文在去年假戲真做，卻被網友發現男方當時疑似已和現任女友交往中。（圖／翻攝自微博）

對於滕澤文的行為，于正生氣表示：「她有病吧？都過去式了，人家火了，何必這麼不體面？想幹啥呀？」認為滕澤文的舉動非但影響不了男方，還會自毀前程。于正也在貼文中強調：「跟我有啥關係，這個女藝人我準備勸退了，與我無關，不要找我，謝謝！」

此前，田栩寧所屬公司華策影視於6日曾發聲明，否認田栩寧已婚生子的傳聞，並強調其目前單身，但未否認過往戀情。

▲▼于正發聲。（圖／翻攝自微博／于正）