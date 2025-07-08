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《原2》冠軍團F.F.O一出道就接代言！　自爆私下收藏癖好

記者蔡琛儀／台北報導

《原子少年2》冠軍男團F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦與加藤琉士組成，更受邀擔任台灣香氛品牌2025年度全新代言人，七位團員全程參與香氛設計與命名，打造七款各具個性的專屬香氣，未來更將陸續推出新品與互動活動。

▲▼F.F.O代言台灣香氛。（圖／Ease香氛提供）

▲F.F.O代言台灣香氛。（圖／Ease香氛提供）

首次擔任香氛代言人，F.F.O團員們直呼興奮，加藤琉士與小新第一時間就和家人分享喜訊，感受香氣帶來的成就感，勝銘與至琦也表示：「從調香到完成，過程真的很新鮮！」團內的香水收藏王小新笑說：「我很喜歡香水，家裡有10瓶以上，香香的心情就會很好。」他偏好花果香，認為香氣能瞬間轉換情緒。

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其他團員也分享各自的香味偏好，像是俊希喜歡木質調，覺得能提升整體質感；鈞嘉喜歡甜甜的香味，這次聯名款也很貼近他的風格；勝銘愛好放鬆感十足的氣味，至琦則偏愛清新的水果香。來自日本的加藤則透露自己有「睡前會噴香在枕頭上」的習慣，能幫助入眠，雖然平時不常用香水，但家中也收藏了八瓶之多。

▲▼F.F.O代言台灣香氛。（圖／Ease香氛提供）

▲F.F.O對香味頗有研究。（圖／Ease香氛提供）

F.F.O團員們不只對香味有研究，使用時機也很講究。鈞嘉表示活動前一定要噴香水，讓粉絲靠近時聞到香氣，更具魅力與自信；小新和勝銘習慣在上台或工作前補香，讓氣味穩定情緒、提升狀態；加藤則喜歡用香氣營造舒適氛圍。

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