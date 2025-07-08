品冠爆「邀她當嘉賓」遭回絕：太忙　替代人選全場笑翻！

記者蔡琛儀／台北報導

品冠於7月5日在廣州開唱，開場即以〈哄我入睡〉勾起歌迷回憶，並親切以粵語打招呼：「廣州的朋友我回來了！」他提到去年曾在廣州開唱，這次不僅帶來全新巡演，也盡情享受了在地美食，開場便展現滿滿誠意。演出中，他串聯經典代表作、原創與翻唱曲目，打造一場跨越時光的音樂旅程，讓全場觀眾沉浸在品式情歌的溫柔聲線中。

▲ 品冠日前廣州開唱。（圖／種子音樂提供）

品冠為廣東場特別設計的粵語組曲〈靈魂伴侶〉與〈月半小夜曲〉，瞬間引爆現場氣氛，面對這份支持，品冠感性表示，有粉絲一路從他出道聽到現在，也有合作夥伴的家人是他的歌迷，讓他深刻體會到「音樂真的能拉近人與人之間的距離」，還有一對夫妻更在現場告白：「我們是因為你才相識相戀結婚，現在還帶小孩來聽演唱會！」品冠笑說：「弟弟還不快謝謝我，沒有品冠叔叔就沒有你。」

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互動橋段中，品冠發揮冷笑話功力，自嘲邀請周蕙合唱〈體溫〉結果「她太忙」，因此請到創作人「品冠」本人合唱，惹得全場大笑。他還調侃廣州甜品楊枝甘露是「躺著比較甜還是站著比較甜」，答案是「站久會酸（痠）」，與觀眾輕鬆互動。

▲ 品冠一連獻唱多首經典歌曲。（圖／種子音樂提供）

壓軸唱到〈疼你的責任〉與〈我以為〉時，全場齊聲合唱、氣氛溫馨動人。他提到〈哈囉〉是寫給各年齡層的溫暖問候，也提及新單曲〈妥妥〉是關於親情的創作，靈感來自兒子小學畢業，感性分享從單身到為人父的成長歷程。安可曲〈註定〉更讓品冠走下台與粉絲近距離合唱、擁抱，畫下巡演廣州站的感人句點。他也預告7月19日即將登場的長沙升級版演唱會，將以30年音樂旅程為主題，打造沉浸式互動舞台，再度與歌迷共譜音樂篇章。