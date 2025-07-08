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超狂崩壞暗黑照曝光！　徐凱希狠減6K辣秀腰身長腿雪恥

記者葉文正／台北報導

從《我愛黑澀會》出道20年的女星徐凱希，昨（7日）深夜在社群放送爆肥畫面，畫面中她穿著緊身短褲，腰間肉從褲頭炸出，全網一陣驚呼！而她同時加碼公開神級女團美照，照片中她穿著銀色斜肩抹胸背心與激短黑皮褲，單手插腰露出纖細手臂與Ｓ曲線，大秀ㄦ字線與一雙雪白大長腿，正式宣告成功減6Ｋ！

▲徐凱希暴肥後又恢復昔日身材。（圖／曲易提供）

▲徐凱希暴肥後幾乎沒有腰身。（圖／曲易提供）

如此強烈對比讓底下粉絲暴動留言：「簡直女團idol！」、「現在好瘦好美喔！」徐凱希開心說：「哈哈，好久沒聽到這種讚美了！現在好不容易減下來，當然要好好秀一下好身材」！徐凱希表示，由於自己比較小隻，所以只要胖了就會非常明顯，前陣子被經紀人拍的背影嚇到，根本像彪形大漢，整個人很魁很老態，只能全部刪光光，完全不敢發在社群上，就怕被酸民批評說：「天啊！果然過了35歲有懷孕大嬸的感覺」、「我已經不愛她了！」

▲徐凱希暴肥後又恢復昔日身材。（圖／曲易提供）

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▲徐凱希暴肥後又恢復昔日身材。（圖／曲易提供）

成功回到纖細體態的她表示，現在除了三餐正常吃、多喝水外，她還會搭配代謝輔助食品「曲易」。她開心說：「自從成功減下來後，很多朋友說我看起來變年輕，還說我五官變的很精緻立體。另外，我翻了20年前的照片，覺得和現在的狀態沒有差太大，超快樂！」徐凱希更俏皮說：「接下來我會多多穿辣妹裝，請大家拭目以待呀！」

▲徐凱希暴肥後又恢復昔日身材。（圖／曲易提供）

▲徐凱希恢復昔日身材後才敢小露酥胸。（圖／曲易提供）

今（8日）徐凱希又加碼釋出多張纖細美照，照片中她身穿粉色斜肩小可愛與白色熱褲，完美展現纖細ㄦ字腰與筆直修長美腿；另一套全白兩截式洋裝，超平坦腹部露出明顯川字線，讓網友大喊：「這身材也太令人羨慕了吧！」徐凱希大笑說：「拜託，我現在根本像回到十年前女團體態！過去不敢穿的削肩、無袖小可愛都能輕鬆套上了，現在狀態好到根本可以再發個新單曲！」她表示年過35後真的很難減，胖的時候又很灰心喪志。後來開始調整飲食，並搭配代謝輔助品「曲易」，才能穩穩減掉6K、達成42K的目標！她得意說：「自從減下來後去錄影，還被節目製作人說：『哎唷，哪來的瘦皮猴啊！』連主持人都大讚太瘦了，真的超開心！」

▲徐凱希暴肥後又恢復昔日身材。（圖／曲易提供）

▲徐凱希說維持身材著實不易。（圖／曲易提供）

聊到過去爆肥甩肉經驗，徐凱希表示：「我以前是易瘦體質，怎麼吃都不會胖，沒想到年紀到了代謝變很差，完全減不下來！」再加上對美食毫無抵抗力，尤其熱愛宵夜，常一口氣吃爆量鹹酥雞，體重爆增到48K，讓她一度感到極度挫敗。

徐凱希表示，自己身材走樣後，網路上也出現不少尖銳評論，她之前看到網友狠酸：「凱希也變太胖吧！」。另外，過去因有「不浪費食物」的習慣，還被戲稱是「食物焚化爐」，在體態日漸發福情況下，更讓她深陷壓力與代謝低落的惡性循環。為了變漂亮，徐凱希一開始先運動，像是拳擊有氧、瑜伽等等，但體重完全沒降下來，她表示：「其實數字沒動更挫折，搞得我心情很不好，早上照鏡子看見肉肉的自己覺得很憂鬱。」後來徐凱希改變方式，她表示：「首先要有明確的減重目標，再從『吃』下手，搭配代謝輔助品曲易，我發現只要代謝養起來，再也不用節食維持體態了！」

甩肉成功的徐凱希還偷偷說：「自從減下來後，人緣又變更好了，一些很久沒聯絡的朋友，會突然蹦出來，稱讚我狀態變好，完全是意外得收穫！」徐凱希也鼓勵想甩肉的粉絲：「想減下來一定要找到屬於自己的減重方式，除了設定一個明確目標，最重要的是維持正常飲食習慣，多喝水，搭配代謝輔助食品提高代謝，並且持之以恆去做，相信一定可以健康減下來！」

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