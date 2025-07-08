他們撞場TWICE登大巨蛋開唱！　破超狂紀錄「100首歌唱7小時」

記者蔡琛儀／台北報導

民歌演唱會首度登上大巨蛋！由第一代民歌手吳楚楚推動掌舵的「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，將在11月22日舉行，號召超過60組、近百位民歌手與樂團，共同重現台灣民歌運動的經典回憶。這場史無前例的演出結合「台北大巨蛋拾光祭」主軸，預計吸引4萬人進場參與，打造大型「超級返校日」。

▲吳楚楚推動民歌登上台北大巨蛋，右為張明智 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

作為大巨蛋開幕以來最大規模的演唱會之一，這次演出將破紀錄長達7小時，除了經典民歌LIVE連發，更規劃多舞台進行，區分「民歌前傳」、「民歌經典」與「民歌後金曲」三大時期，歌單超過100首名曲，結合視聽科技與珍貴影像，讓現場歌迷如搭上時光機重返民歌盛世，感受那段純粹、熱血的青春年代。

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「民歌大團圓」同時規劃台內外美食市集，邀集全台特色小吃進駐，打造宛如「民歌嘉年華」的城市派對。演出主題曲〈五十年〉由演唱會幕後推手的吳楚楚與老搭檔張明智共同創作，兩人五十年前共組「清清楚楚二重唱，堪稱民歌早期二重唱的先驅，串聯西洋音樂、台灣歷史與民歌經典，娓娓道出世代記憶，成為這場青春盛典的靈魂主題。

演唱會主視覺由葛萊美獎得主蕭青陽操刀設計，以「民歌魂」結合時光意象，傳達自由、記憶與未來的融合。門票將於7月12日中午12點在拓元售票系統開賣，更多活動詳情請洽中華音樂人交流協會及台北大巨蛋拾光祭官網。