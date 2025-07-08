2個月前還去看演唱會！　「鑽石歌王」林沖過世前最後行程曝光

記者蔡琛儀／台北報導

有「鑽石歌王」美譽的林沖，已於昨（7日）晚間睡夢中安詳辭世，享耆壽92歲，由家屬兒子吳台生先生證實此訊。林沖最後一次公開露面，是今年5月10日現身高雄欣賞藍寶石大歌廳演出，當時身體看起來還算硬朗，沒想到隔了2個月就與世長辭。

▲林沖昨晚過世。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

林沖於1933 年出生於台南，1955 年他於全國民族舞蹈大賽中奪下社會成人組甲等第二名及雙人舞第三名的殊榮，同年在演員魏平澳的引薦下，林沖踏入影壇，參演了由導演白克執導、旨在宣揚台灣風光的台語電影《黃帝子孫》，1961 年遠赴日本入讀日本大學藝術學部影劇科，並擔任歌舞劇《香港》中女主角李湄的日語翻譯，還因此得以參與該劇在東京寶塚劇場的正式演出。1968年，林沖受邀至香港海運夜總會駐場演出，並與邵氏公司簽下兩年電影合約，主演電影《大盜歌王》，不僅票房告捷，片中插曲〈鑽石〉更傳唱千里，成為他永恆的代表作，「鑽石歌王」的封號也由此而來。

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近年來林沖重心轉向公益，近18年來，他與台灣優質生命協會密切合作，2011 年，他雖不幸罹患攝護腺癌，但憑藉著堅強的意志力抗癌成功，然而，三年前的一場左腿手術，使他的行動能力逐漸衰退，儘管腿部力量大不如前，甚至歷經數次意外跌倒受傷，包括去年因髖關節重摔而接受的大手術，以及險些毀容的臉部撞傷，但林沖對生命的熱情卻從未熄滅，憑藉著對音樂的熱愛與對公益的執著，他強忍傷痛積極復健，堅持重返舞台。

如今，鑽石歌王已然謝幕，但他留給世人的，除了繚繞的歌聲與光影的記憶，更有那份永不褪色的、如同鑽石般璀璨的生命典範，台灣優質生命協會將協助著手安排後續追思儀式，送別這位一代巨星。