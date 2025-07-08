Joeman遊歐洲「用餐看鏡頭外」被疑帶女友　阿滴一句話神回

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber Joeman先前到瑞士旅遊，旅程中還安排了義大利米蘭12小時快閃行程，介紹當地景點和美食。不過，有一幕是Joeman坐在米蘭運河旁邊的餐廳用餐，被眼尖網友發現疑似有同行者，於是大家紛紛留言調侃他是不是帶女友甜蜜遊歐洲，結果意外釣出同為百萬YouTuber的阿滴回覆，「哈哈，Joeman是帶我去啦，有義文翻譯方便嘛。」

▲Joeman吃披薩的這一幕，被網友認為是「露餡關鍵」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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Joeman先前前往瑞士旅遊，並拍攝遊記和大家分享瑞士的美景，由於他是從義大利米蘭機場進出，於是決定安排一段米蘭12小時快閃行程，介紹當地景點和美食，包含米蘭大教堂、歐洲最大星巴克、和平門等等。

有趣的是，影片中Joeman在米蘭運河旁邊的餐廳用餐時，吃了一口瑪格麗特披薩，下意識看向鏡頭之外的方向說「非常好吃」，接著轉頭面向鏡頭繼續介紹。這一幕引發網友們猜測，Joeman是不是帶「女友」一起遊歐洲，大家紛紛留言開玩笑，「義大利這麼浪漫一定是跟心愛的人來啊」、「這小子不是一個人遊歐洲」、「兩份餐具，不是獨旅嗎」、「主餐都兩份，有在飲控才不會這樣點」。

沒想到阿滴也跳出來留言表示，「哈哈，Joeman是帶我去啦，有義文翻譯方便嘛。」Joeman則回覆阿滴，「謝謝義文小老師。」

▼▲網友們在留言區調侃Joeman。阿滴留言聲稱，Joeman是帶他去的。

Joeman私下生活低調，雖然去年7月他在薔薔的影片中被發現與神似迪麗熱巴的網美牽手，但隨後他便公開表示，自己都忘了當時有牽女方的手，兩人在影片拍攝結束之後就沒有見過面。

這次的歐洲之旅影片再次引發網友們對於Joeman感情生活的好奇，不過，大多數網友都是抱持正面態度，認為他是不是獨旅並不重要，玩得開心就好，「不管和誰去，都祝Joeman幸福囉」、「獨不獨旅不重要，好喜歡你現在的狀態」。