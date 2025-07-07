韓籍YTR Judy公布收入！　揭外國網紅在台發展「必須年收8位數」

記者蔡宜芳／綜合報導

在台發展的韓籍YouTuber「韓國女生Judy」頻道擁有超過73萬訂閱，她除了拍片，也是餐廳和啦啦隊品牌的老闆。Judy 6日在影片中公開自己的收入，並分享外籍YouTuber在台灣發展的條件與限制，揭開行業的神秘面紗。

▲Judy擁有超過73萬訂閱。（圖／翻攝自Instagram／jy_luv.peace）

Judy表示，外界經常會誤以為YouTuber擁有多少訂閱者，就會賺多少錢，但其實訂閱人數和收入並沒有太大的關係。她公開自己的後台收入資訊，畫面中，她本人的頻道收入每個月大約25萬至30萬元，而旗下藝人李素泳與朴恩惠的頻道則是約10萬元，收入相加起來大概35萬至40萬元左右。

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▲▼Judy公開收入。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）

不過，Judy指出，若要長期經營頻道，勢必要有團隊支持，且外國人若要在台灣開公司，一年營業額必須要有八位數，否則拿不到簽證，也因此不可能只靠觀看數收入來維持收支。她也在影片中曝光開銷，兩個月就高達320萬元，若僅依靠觀看收入的60萬元，根本入不敷出，所以其實她的收入來源主要依賴業配。

▲Judy經營公司的開銷兩個月就超過300萬。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）