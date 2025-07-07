換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

▲林志玲曾在大陸代言多年內衣品牌。（網路圖片）

圖文／鏡週刊

周曉涵從代言10年的內衣品牌卸任，換成了更年輕的鄭芯恩。過去不少資深代言人也成時代的眼淚，林志玲連續6年代言大陸內衣品牌「都市麗人」，該品牌大賺特賺，不斷擴張門市，更成功在香港掛牌上市，登上龍頭寶座。2016年廠商改找年僅22歲女星關曉彤代言，銷售慘跌，股價跌幅曾高達89%。

周潤發早從1987年就擔任維士比的第一代廣告代言人，還創出「福氣啦」金句，因與老闆交情甚篤，合作關係持續了多年，直到2004年才換人，期間陸續找來豬哥亮、伍佰、玖壹壹、等代言，近年因影集《做工的人》形象符合，找李銘順代言，李銘順雖是新加坡人，但時常在台灣演接地氣角色，甚至將《八尺門的辯護人》中口頭禪「Holly媽祖」融入廣告台詞，效果不錯。

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▲周潤發代言維士比廣告已成經典之作。 （網路圖片）

李立群長期代言大陸醬油品牌，但因他2022年在台接受訪問言論在對岸引起爭議，他雖改口但代言仍遭撤，由相聲演員岳云鵬接任，而他前後態度不一也被轟「牆頭草」。

▲李立群曾代言醬油品牌卻因發言遭非議遭撤換。（網路圖片）



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