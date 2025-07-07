張曼玉漫步巴黎街頭　粉絲讚：纖細時尚像30歲

▲張曼玉。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

60歲影后張曼玉已淡出演藝圈多時，還是不少影迷的「曼神」，近日有網友發現張曼玉在巴黎街頭漫步，而她似乎發現鏡頭，往人群後方躲，不少人大讚，「衣品天成」、「纖細！好薄的背」。

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▲張曼玉在巴黎街頭漫步。（圖／翻攝微博）

一名網友在社群貼出張曼玉漫步巴黎街頭的照片，從照片中可見，張曼玉戴著灰色棒球帽和墨鏡，搭配灰色背心與寬鬆的牛仔褲，腳踩一雙白色運動鞋，脖間掛著一條珍珠項鍊和金屬項鏈，簡約的裝扮卻充滿層次感。她與一位男性朋友並肩走在街上，停下來欣賞周圍的建築，嘴角始終掛著微笑。

有網友說，張曼玉看起來像30多歲，也有人大讚、「纖細！好薄的背」，「這體態這肩背，好年輕啊」，有人說，她主演的《花樣年華》在羅浮宮露天放映，希望能在現場看到女神。

據了解，張曼玉曾是華語電影史上，獲獎最多，含金量最高的女演員之一，她5度問鼎香港電影金像獎最佳女主角，4度獲金馬獎最佳女主角，著名作品有《春光乍洩》、《花樣年華》、《阿飛正傳》、《無聲風鈴》等；而張曼玉也積極參與公益事業，2010她成為聯合國兒童基金會中國大使，2023年她將部分廣告片酬捐給環保組織。

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