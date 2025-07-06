患鼻咽癌末期！《賭城風雲》男星苦訴「千隻螞蟻爬臉」受折磨暴瘦

記者劉宛欣／綜合報導

香港印度裔男星陳振華（Ricky）說得一口流利廣東話，演出無數港劇，代表作有《賭城風雲III》、《潛行者》、《金宵大廈》等，去（2024）年8月坦言罹患鼻咽癌第四期，近日在抖音更新近況，回顧一年來與病魔搏鬥的艱辛歷程，詳述那段時間的劇烈神經痛有如「數千隻螞蟻在面上亂爬」，甚至連眼球也感覺被抓搔癢，令他苦不堪言。

▲陳振華講述對抗鼻咽癌經歷。（圖／翻攝自抖音）

影片中，穿著黃色上衣的陳振華看來精神不錯，雖然明顯消瘦不少，但整體氣色還不錯。他一共接受了12次化療、33次放射治療，一路走來感謝醫護團隊與親友。他提到治療初期效果不明顯，但「第三次化療完4、5小時內，突然之間面部神經的痛感全消」，他直呼「開心到不得了」，一度可以吃東西、聞味道，生活品質大幅改善。

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▲陳振華街受了化療、放療。（圖／翻攝自抖音）

過往，陳振華曾一度陷入私生活爭議，2020年被前妻指控不僅沒盡養家義務，還挪用女兒紅包、政府補助與朋友救助的資金，甚至傳出北上拈花惹草、家暴女兒等，夫妻倆因此徹底決裂，形象重挫的陳振華當時還被拍到在廣州一家餐廳擔任清潔工，生活境遇令人唏噓。如今他選擇重拾生活熱情，希望透過分享抗癌經驗，為身處類似處境的朋友加油打氣。