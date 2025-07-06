《逆愛》田栩寧爆已婚有小孩！公司「連發2聲明闢謠喊告」本人道歉

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星田栩寧出演BL劇《逆愛》，人氣火速飆漲，微博追蹤粉絲突破246萬人，被陸網認證是2025年暑期檔爆紅的男明星。然而，人紅是非多，他近日被挖出與疑似前女友、現任女友的親暱互動畫面，甚至出現了已婚育有小孩的傳聞，對此，經紀公司6日晚間嚴正發出聲明，除了闢謠以外也揚言提告，而他本人也透過個人帳號針對「佔用公共資源」致歉。

▲田栩寧近日因為主演《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自田栩寧微博）

田栩寧6日在個人微博發文表示「這段時間因為我的個人事情佔用了公共資源，很抱歉也讓很多關心支持我的人受到了傷害。希望大家都能好好工作，好好生活。」接著語重心長說道「我深知作品是一個演員最大的底氣，而現在的我還遠遠不夠。未來我將竭力投入到作品中，讓大家多多瞭解演員田栩寧。」

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▲田栩寧道歉。（圖／翻攝自田栩寧微博）

近日網路上盛傳演員田栩寧感情狀況不實傳聞，引發外界關注。田栩寧所屬經紀公司「華策影業」於7月6日發布嚴正聲明，澄清田栩寧目前「單身未婚、無子女」，並未與任何人存在婚姻或戀愛關係。聲明強調，相關不實內容已嚴重侵害藝人名譽，將依法追究法律責任。

同日，受委託的上海貝通律師事務所亦同步發出律師聲明，指出對編造或傳播「田栩寧已婚、有子、與他人戀愛」等虛假資訊者，將依法採取法律行動，追究誹謗與名譽侵權責任。

▲公司、律師聲明。（圖／翻攝華策微博）