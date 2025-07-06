「樂天雙胞胎」傻傻分不清楚！　Mika末日預言前收粉絲私訊...暖心內容曝

記者孟育民／台北報導

樂天女孩5日「水蜜桃趴」主題日，與政府攜手行銷「桃園好農」品牌，推廣拉拉山水蜜桃等在地優質農特產。女孩們換上粉嫩桃色特製球衣，化身「人間水蜜桃」，賽前更帶來甜美新舞為活動揭開序幕。被球迷暱稱「雙胞胎」的Mika和彭彭，因為一樣的短髮與甜美笑容，經常被粉絲搞混身分。Mika笑說：「彭彭比較會尬笑，但真的很可愛，我都說她是I人妹妹，我的話可能就是比較活潑，無時無刻充滿電力，很愛鬧彭彭。」

▲「樂天雙胞胎」彭彭（左起）、Mika 。（圖／樂天桃猿提供）

時常被粉絲搞混，彭彭則靦腆回應：「Mika比較會做鬼臉，我很容易笑起來害羞、尷尬癌發作。如果要形容我們，Mika應該是陽光甜美型，我應該是微笑害羞型的。」就算經常被球迷tag錯人，兩人也早已習以為常，還笑說這樣也挺有趣。

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▲Mika外型甜美 。（圖／樂天桃猿提供）

近日「7/5世界末日預言日」網路謠言瘋傳，Mika前一晚4日在社群拋出提問：「如果世界末日，你有什麼話想跟我說？」收到不少暖心回覆。其中一則讓她印象深刻：「因為妳，就算世界末日了，下輩子還要繼續當猿迷，每次在應

援台上賣力應援，都會被妳的笑容感染。」Mika感動笑說：「逃過世界末日，是全新的開始，新年快樂！」展現出女孩們以笑容面對每一天的陽光態度。