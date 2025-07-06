梓渝《逆愛》爆紅「曾遭同門男星毆打」！硬起來嗆爆公司　聲明登熱搜

記者田暐瑋／綜合報導

大陸新生代男星梓渝因演出BL劇《逆愛》，人氣火速飆漲，過去參加選秀節目《青春有你3》，以男團「光合少年」正式成團出道，2023年因與經紀公司發生重大糾紛，發表了一份措辭強硬的解約聲明，迅速引發輿論熱議，如今這份聲明隨著他爆紅再次被起底。

▲梓渝出道之路坎坷。（圖／翻攝自梓渝微博）



梓渝2023年初與經紀公司發生重大糾紛，公開發聲明表示：「將不計一切代價，與公司解除合約。」宣布已向法院提起訴訟，牽涉暴力指控及公司不當行為，包括2022年12月遭同公司藝人鄭星源在訓練期間毆打，公司未妥善處理，公司在協商解約期間未經溝通便勒令梓渝搬離住處，限期至2023年1月14日，進一步激化雙方矛盾，梓渝憤而揭露公司不公行為。

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▲梓渝出道之路坎坷。（圖／翻攝自梓渝微博）



梓渝最終成功解除合約，但需支付60萬人民幣（約250萬元台幣）違約金，並分5年償還，為此不得不兼職多份工作，包括服裝店員工，來維持基本生活，因經濟壓力只能選擇購買100元以下的物品，通勤則以步行或騎車為主，如今隨著他人氣翻紅，此事再度被起底討論，網友將此事封為「內娛最決絕的解約聲明」，成為熱搜關鍵字。

▲梓渝2年前的聲明登熱搜。（圖／翻攝自微博）

