7月10日星座運勢／天蠍被提醒「這件事」 處女投資驚喜登門
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：慎防錯失良機
感情：主動邀約對方
財運：投資眼光放遠
幸運色：大地色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：獲得同仁嘉許
感情：家人給予關懷
財運：正偏財運大增
幸運色：雪白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：遵從高層決策
感情：過度防備警惕
財運：適宜放慢步調
幸運色：藍綠色
貴人：摩羯
小人：天蠍
【土象星座】
工作：把握合作機會
感情：明示暗示追求
財運：降低金錢壓力
幸運色：墨黑色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：工作較為勞累
感情：想法適得其反
財運：現實理想失衡
幸運色：天藍色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：態度擺在第一
感情：享受陪伴時光
財運：拾獲投資良機
幸運色：淺藍色
貴人：天蠍
小人：摩羯
【水象星座】
工作：關鍵在於表達
感情：幽默增進感情
財運：賺錢要有信心
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：無視職場流言
感情：多些溫情理解
財運：釐清自身處境
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：創意靈感不斷
感情：愛情和諧美滿
財運：財富能量強盛
幸運色：桃紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：開發全新客戶
感情：真誠打動對方
財運：配戴開運物件
幸運色：葡萄紫
貴人：水瓶
小人：射手
工作：掌握職場要訣
感情：結識靈魂伴侶
財運：資金分配得當
幸運色：抹茶色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：加速工作進度
感情：取得溝通共識
財運：克制娛樂花費
幸運色：星空色
貴人：牡羊
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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