《逆愛》田栩寧爆紅被挖「前女友現女友」　野外肉體交纏照曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星田栩寧（本名：田雷）因演出BL劇《逆愛》，人氣火速飆漲，微博追蹤粉絲從不到百萬，到現在突破246萬人，被陸網認證是2025年暑期檔爆紅的男明星。然而他爆紅同時緋聞也接連曝光，包括與前女友「蘇蘇」，還有疑似現女友「若若」的互動，甚至被挖出與現女友音樂節貼身親密的畫面。

▲大陸BL劇《逆愛》爆紅，田栩寧漲粉破200萬。（圖／翻攝自微博）

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田栩寧在《逆愛》飾演富二代「池騁」，戲裡不近女色，因性取向遭父親反對被迫與女性交往，過程中邂逅梓渝飾演的落魄直男「吳所畏」，對方最初為了報復女友被搶而刻意接近，但不知不覺中萌生真感情。劇集改編自耽美作家柴雞蛋的小說《逆襲》，作家更親自擔任監製與編劇，自6月16日起以環大陸方式播出，人氣火速紅回大陸當地，男男主角雙雙爆紅。

▲田栩寧《逆愛》飾演不近女色的富二代「池騁」，性感霸氣擄獲一票劇粉。（圖／翻攝自微博）

而田栩寧原本星運平平，爆紅後感情生活受到高度關注，先被謠傳已婚有娃，對此經紀公司發正式聲明「言論嚴重歪曲事實、惡意編造謠言，在網絡空間迅速傳播，嚴重損害了田栩寧先生的個人名譽」。他的私生活仍持續引發好奇，甚至被挖出前女友「蘇蘇」、現女友「若若」的社群帳號，「蘇蘇」已經表態雙方已分手，「若若」日前公開曬出兩人合照，形同官宣關係，網友湧入兩女生社群留言。而他則是持續沉默不回應。

還有網友發現，田栩寧6月3日曬出參加音樂節的照片，網友當起網路柯南，發現衢州舉行的葫蘆果音樂節影片中，出現他與女生貼身坐在充氣沙發，摟女方入懷，一邊抱著一邊滑手機的親密畫面。粉絲為此湧入他微博留言「能告訴我這個是不是你嗎」、「前一條腐劇宣傳博，後一條就帶著女友美美音樂節，真有你的」。另外，粉絲從穿搭比對分析，認為網傳截圖中的男子不是田栩寧，還有人感嘆：「真是人火了，全世界都吻上來了，與其在這聽謠言不如去關注我們雷子的新劇謝謝」。

▲田栩寧6月3日PO生活照，被猜出去參加音樂節。（圖／翻攝自微博）

▲網友從音樂節照片、影片挖出疑似田栩寧和女生坐在充氣沙發貼身摟在一起。（圖／翻攝自微博）

▲網友比對分析陸網瘋傳的音樂節親密照，認為照片中男子不是田栩寧。（圖／翻攝自微博）