范冰冰復刻30年前「張曼玉經典角色」　妖氣被讚：有過之而無不及

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星范冰冰近年來積極尋求復出，也相當認真經營社群，近日，她以經典電影《青蛇》中張曼玉飾演的「小青」為靈感，重現30多年前的經典形象，引來粉絲一陣驚呼，直呼「媚態神韻絲毫不輸張曼玉！」更有不少網友大讚她詮釋得惟妙惟肖，甚至有人大讚「有過之而無不及」。

▲張曼玉在《青蛇》中飾演小青，是她的經典作之一。（圖／翻攝自劇照）

照片中，范冰冰身穿一襲綠白相間的華美服裝，在充滿仙氣的溪流與綠意盎然的灌木間取景，畫面美得如同古裝奇幻電影場景。她微露香肩與修長美腿，搭配濃郁的眼妝與妖豔氣息十足的表情，完全突破過往氣質女神路線，展現出截然不同的「狐媚魅惑風」，令網友眼前一亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范冰冰復刻小青造型引發討論。（圖／翻攝自范冰冰IG）

這組模仿《青蛇》的作品一曝光，立刻在網路上掀起熱議與轉發潮，不少粉絲激動留言表示「冰冰太適合這種妖氣沖天的角色了！」、「有沒有導演重拍一下青蛇啊，太浪費這張臉了」、「她要是演青蛇，那就沒白蛇什麼事了」、「許仙也扛不住啊」、「好適合」。

此前，范冰冰曾在父親節時曬出一家人合照，貼文中寫道：「爸爸節快樂！家裡的爸爸們都要快樂呀！最佳爸爸，最強後盾！」畫面中，她親密地靠在父親肩膀旁，母親則輕握著父親的手，畫面溫馨感十足。照片曝光後，范冰冰一家人的年輕外貌引發網友熱烈討論，雖然雙親年齡已邁入七旬，但夫妻二人的保養得宜，容貌顯得相當年輕，被讚「顏值超高一家人」。