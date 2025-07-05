丹妮婊姐踩高跟「站衝浪板補妝」　自豪：不是AI老娘親自上場

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐以直率風格受到粉絲喜愛，今（5）日她在社群上傳一段業配影片，只見她站在衝浪板上一邊補妝，一邊對鏡頭變換姿勢，自豪表示：「這不是AI，老娘親自上場。」畫面曝光後，立刻吸引網友留言討論。

▲丹妮婊姐邊衝浪邊補妝。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

透過丹妮婊姐分享的影片可見到，她身穿一件藍色禮服，腳踩著一雙白色高跟鞋，站在衝浪板上，其間她除了專心拿著粉餅補妝之外，還不時對鏡頭說話及變換動作。她在文中強調，這段影片並非靠AI技術，而是身為41歲中年婦女的她，親自上陣的成果。

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▲丹妮婊姐拍業配影片。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐透露，原來她看到有國外女網紅在快艇衝浪時，挑戰多種驚險動作的影片，朋友們也在看到之後，紛紛轉傳給她，並笑說這種風格很適合她，讓她決定親自出馬，來個「台灣版復刻」。丹妮婊姐笑稱，這回挑戰可說是「全台美妝網紅界唯一」，自嘲把範圍鎖超緊，就是想完成這個夢想，向偶像阿湯哥（湯姆克魯斯）致敬。她也幽默表示，事後把這段影片傳給朋友看，結果大家都以為是AI合成，讓她忍不住再三澄清：「這不是AI，老娘親自上場！」