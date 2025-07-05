楊貴媚珠寶要價2800萬！北影奪最佳女配角　激動大喊：謝謝我男人

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿、鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人。典禮已於晚間7點正式開始，稍早由鍾欣凌、李李仁頒發最佳女配角，最終由《小雁與吳愛麗》的楊貴媚奪得。

▲楊貴媚奪得北影最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

楊貴媚2024年以《小雁與吳愛麗》的「吳愛麗」一角奪得最佳女配角，經過半年之後，又在2025年台北電影獎奪下最佳女配角獎項，事實上她以這個角色拿下4座講座，她穿著一套帥氣白色西裝上台，感謝了飾演女兒的夏于喬「給了我許多不一樣的能量，希望她待會得獎」。

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▲楊貴媚奪得北影最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，楊貴媚也一一點名片中對戲的演員，在台上大喊「謝謝我的男人，勇敢露屁股的男人曾國城，因為他夠辣，才看得到吳愛麗」，也點名張詩盈是她心中的遺珠，坦言自己原以為是對方會得獎，直呼「不然我今天就穿辣一點了」。

▲楊貴媚奪得北影最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

不過，曾國城稍早槓龜最佳男配角，楊貴媚則在訪問時給予安慰「沒關係，希望下次再交手」，還開玩笑說「下次再多露一點」，但也表示其實這次入圍的男配角都很強，強調「如果不是城哥這個小狼狗，我不知道吳愛麗會怎樣」，坦言能夠得獎都是作品其他演員的相輔相成。

▲楊貴媚奪得北影最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

此外，楊貴媚也特別點名這次典禮首飾的贊助商，從耳環、項鍊到戒指，總共要價2800萬台幣，鉅額的珠寶價格讓全場忍不住發出驚嘆聲，被誇說「穿了一棟房子在身上」，她則笑著回應「對啊，所以很謝謝」。